El Real Madrid se toma su particular venganza ante su peor enemigo

Con Tavares y Hezonja marcando diferencias, los blancos sentencian el primer puesto de la ACB ante el Valencia Basket

El Real Madrid acabó con cualquier duda que hubiera de que liderará la temporada regular en la Liga ACB y ganó a domicilio en el Roig Arena un duelo ante el Valencia Basket que bien podría ser la semifinal de la Euroliga si ambos ganan sus respectivos compromisos ante el Panathinaikos y el Hapoel Tel Aviv a partir de la próxima semana.

El hecho de que ambos jugasen los 'play offs' de la Euroliga y que se enfrentasen entre sí hizo que se adelantara el choque, previsto en un principio para el domingo por la tarde, al sábado.

El duelo fue controlado por un Real Madrid que gano todos los cuartos. El equipo taronja aguantó hasta el descanso, pero se vio superado a partir de ahí por los de Scariolo, que tras las dos derrotas iniciales del curso ante los valencianos, les han ganado los cuatro partidos siguientes.

Walter Tavares, que terminó con 18 puntos, 12 rebotes y 31 de valoración, y del alero Mario Hezonja, con otros 17 puntos, 6 rebotes y 28 de valoración fueron los mejores del equipo blanco, que llega en un gran momento de forma al punto clave de la temporada.

Unicaja vuelve a ganar y no se deja superar

La jornada del sábado era clave en la lucha por las últimas plazas de 'play off', donde el Surne Bilbao aprieta para tratar de arrebatarle la plaza al Unicaja, con Joventut y La Laguna Tenerife sin poder descuidarse. El conjunto bilbaíno cumplió con su papel, pero Unicaja rompió su mala racha y logró un contundente triunfo ante el Hiopos Lleida que le hace mantener la octava posición.

Quien sí sufrió un varapalo fue el La Laguna Tenerife, que venía de ganar al Real Madrid en el Movistar Atena. Los de Vidorreta cayeron con un UCAM Murcia que se sitúa tercero en la clasificación a falta del trascendental duelo de este domingo entre el Baskonia y el Barça.

Un trascendental Baskonia-Barça

Los barcelonistas, menos de 48 horas después de caer eliminados de la Euroliga en Mónaco, se juegan gran parte de sus opciones de ser cabezas de serie en 'play off' en el Buesa Arena. De perder ante un descansado Baskonia, el equipo de Xavi Pascual se situaría a dos partidos de la cuarta plaza con seis jornadas por jugarse.

En la zona de abajo, la victoria del Dreamland Gran Canaria ante el Bàsquet Girona les permite respirar algo en su comprometida situación ante un domingo en el que se enfrentan entre sí los dos últimos, Covirán Granada y MoraBanc Andorra, y en el que el San Pablo Burgos visita el Nou Congost y a un Baxi Manresa que no se puede descuidar si no quiere meterse en el lío.

Resultados de la jornada 28 de la Liga ACB 2025-2026

Basket Zaragoza 82-84 Bilbao Basket

Unicaja 91-72 Hiopos Lleida

UCAM Murcia 86-80 La Laguna Tenerife

Gran Canaria 100-90 Bàsquet Girona

Valencia Basket 82-96 Real Madrid

Domingo 26 de abril

Breogán - Joventut (12:00 horas)

Baskonia - FC Barcelona (12:15 horas)

Covirán Granada - MoraBanc Andorra (12:30 horas)

Baxi Manresa - San Pablo Burgos (17:00 horas)