De Larrea mira más allá del Real Madrid

El joven base del Valencia Basket rompe los pronósticos y se declara elegible en este próximo Draft de la NBA

Retener a las estrellas del equipo revelación de esta Euroliga y segundo mejor equipo de la primera fase no va a ser fácil para el Valencia Basket. Jugadores como Jean Montero ya estaban entre los más codiciados de Europa cuando aún no habían debutado en la Euroliga y otros se encuentran en el punto de mira de los equipos más poderosos desde el punto de vista económico.

El club taronja se ha movido bien en las últimas semanas y ha ido renovando a Pradilla, a Reuvers, a Brancou Badio... Sin embargo, tal vez la pieza más complicada va a ser Sergio de Larrea.

El base vallisoletano ya fue tentado el pasado año por la NCAA norteamericana, cuyas universidades pagaban más que el Valencia Basket y le aseguraban su promoción en territorio estadounidense.

De Larrea arriesgó a quedarse en Valencia, pese a la mucha competencia que tenía y la apuesta le está saliendo bien, ya que se ha convertido en uno de los bases más importantes de Europa.

El Real Madrid llama a sus puertas

Eso ha despertado el interés de equipos poderosos y se hablaba de que era uno de los objetivos del Real Madrid para la próxima temporada. El equipo blanco busca producto nacional para suplir a Sergio Llull, que está cerca de la retirada, y después de ver cómo en los últimos años también salían Rudy Fernández y el Chacho Rodríguez.

Sin embargo, la ambición de Sergio de Larrea va más allá y este sábado ha dado a conocer que se ha declarado elegible en el draft de la NBA que se celebrará el 23 y 24 de junio en Brooklyn. Así lo asegura el portal especializado Draft Express.

A sus 20 años, De Larrea se ha inscrito antes de que acabe el plazo para las denominadas entradas anticipadas (early entry), dedicadas a los jugadores que quieren declararse elegibles para el draft antes de agotar su elegibilidad universitaria o que son internacionales menores de 22 años, como es el caso del pucelano.

Mara, Miller y De Larrea, al Draft 2026

En este Draft compartirá, previsiblemente, presencia con los también españoles Aday Mara y Baba Miller, dos de los mejores proyectos jóvenes del baloncesto nacional en estos momentos. Y que ya llevan tiempo jugando en Norteamérica.

Está por ver si De Larrea tiene permiso del Valencia Basket para acudir a Chicago a principios de mayo para participar en el 'combine', un escaparate de una semana para los talentos inscritos en el draft en el que realizan ejercicios atléticos y pruebas competitivas ante las franquicias.

En ese momento, el base internacional español estará en plena competición, por lo que no podrá acudir. No obstante, eso no impide que las franquicias le conozcan muy bien y que el hecho de haberse declarado elegible tiene mucho que ver en el interés que haya podido despertar en la NBA.