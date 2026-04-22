El fichaje de James Karnik ya es oficial en Girona

Tras días de rumores alrededor de la incorporación del jugador canadiense, finalmente la escuadra catalaga confirma su llegada para cubrir las importantes bajas de Nikola Maric y Juan Fernández

La Liga ACB está entrando en su recta final y con ello algunos equipos apuran las opciones del mercado para reforzarse y certificar sus objetivos. Obviamente el grueso de las plantillas está más que establecido, pero siempre surgen lesiones u otros contratiempos que obligan a acudir al mercado, algo que le ha pasado en las últimas fechas a un Bàsquet Girona que en las últimas horas ha hecho oficial el fichaje de James Karnik.

La contratación del canadiense con pasaporte checo no es casualidad. Tal y como explica el director deportivo de la entidad catalana, Fernando San Emeterio, los problemas físicos de otros pívots les ha llevado a cerrar esta contratación hasta el final de la presente temporada.

"Con los problemas e incertidumbres en la recuperación tanto de Nikola Maric como de Juan Fernández (ambos pívots) era necesario reforzar esta posición. Se trata de un pívot con mucha presencia en la zona que no evita el contacto porque es duro y muy fuerte. Además, puede adaptarse al ritmo de juego de Moncho Fernández, con actividad, energía e intensidad elevada", explica sobre el center de 27 años y 2,06 metros.

Para el conjunto gerundense es sin duda una oportunidad de mercado concretar esta llegada, ya que Karnik estaba sin equipo tras empezar la temporada en el Klaipeda Neptunas lituano, con el que jugó la Eurocup. "Es un jugador que ha expresado su deseo de venir al Girona y ve la Liga Endesa como una buena oportunidad. Nos puede ayudar mucho tanto en el rebote defensivo como en el ofensivo porque es una de sus principales fortalezas", añade el director deportivo.

La trayectoria profesional de James Karnik

Repasando lo que es el recorrido profesional del canadiense tenemos que en su etapa universitaria militó en los Lehigh Mountain Hawks y Boston College Eagles, luego vivió la primera de sus tres etapas en el Fraser Valley Bandits canadiense y en la temporada 2022-2023 se estrenó en Europa con el Genève suizo y el Brno checo.

Ya en la campaña 2024-24 jugó en la Liga BNXT con el Donar Groningen neerlandés, con unos importantes números de 15,8 puntos, 10,8 rebotes y 1,6 asistencias por partido en la liga regular y 13,2 puntos, 10 rebotes y 1,4 asistencias por partido en las eliminatorias por el título.

El toque necesario para dar un impulso final

La temporada del Bàsquet Girona está un poco en tierra de nadie. Con 12 victorias en la Liga Endesa está hasta cinco por delante de los puestos de descenso y a tres de la última plaza de playoffs ocupada por el Unicaja de Málaga con 15-12. Así las cosas, San Emeterio habla de ser ambiciosos y pelear por subir el mayor números de puestos posible, algo para lo que cree que el internacional con la República Checa puede ser un gran impulso. "Karnik nos permitirá afrontar la recta final de la temporada con las máximas garantías e intentar quedar lo más arriba posible", finaliza.