Así queda la clasificación de la Liga ACB tras los batacazos de Real Madrid, Barça y Unicaja en la jornada 27

Solo tres de los ocho primeros de la clasificación sacan sus partidos adelante, mientras que en la zona baja aparece un pequeño atisbo de esperanza para el Covirán Granada tras derrotar a Unicaja Málaga

Jornada de sorpresas la 27 de la Liga ACB. De resaca tras el cierre de la fase regular de la Euroliga y con algunos equipos como el Barça jugándoselo todo en un par de días, solo tres de los ocho primeros clasificados han cantado victoria, siendo especialmente dolorosa la racha de un Unicaja Málaga que ha sumado en Granada su quinte derrota consecutiva, invitando al Bilbao Basket a que pele por la octava plaza de la clasificación, la última que dará acceso a los playoffs.

Aún es pronto para hablar de postemporada, pero no para entender que más de un equipo necesita recargar pilas antes de que llegue ese momento. El líder, el Real Madrid, ha caído en casa ante La Laguna Tenerife pese al gran partido de Edy Tavares (18 puntos y 7 rebotes), el Barcelona tampoco ha podido con el Hiopos Lleida en el duelo catalán y solo Valencia Basket parece aguantar el tipo entre los que disputan la máxima competición continental.

El duelo andaluz y la lucha por la permanencia

Como ya decíamos, en lo que concierne a los equipos andaluces preocupa la situación del Unicaja Málaga, que en esta ocasión ha caído en cancha del Covirán Granada para sumar su quinta derrota en línea. Ibon Navarro habla de tomar medidas con su plantilla y parece lo más normal del mundo.

La victoria, muy celebrada en territorio nazarí, permite a estos colocarse a tres partidos del grupo de equipos que le precede, estando tanto MoraBanc Andorra como Dreamland Gran Canaria y San Pablo Burgos peleando el otro puesto de descenso con siete triunfos. Por cierto, todos ellos han perdido y se mantienen igualados. El que se aleja un poco es el Casadmeont Zaragoza, que ha ganado justo en Gran Canaria para llegar a las nueve victorias.

Resultados de la jornada 27 de la liga ACB

Surne Bilbao Basket 80-84 Baxi Manresa

MoraBanc Andorra 89-95 UCAM Murcia

Joventut 81-69 Kosner Baskonia

Dreamland Gran Canaria 74-78 Casademont Zaragoza

Hiopos Lleida 90-80 Barça

Covirán Granada 83-71 Unicaja Málaga

San Pablo Burgos 94-99 Río Breogán

Basquet Girona 81-84 Valencia Basket

Real Madrid 90-95 La Laguna Tenerife

Clasificación de la Liga ACB tras la jornada 27

1. Real Madrid 24-3 (+262)

2. Valencia Basket 21-6 (+341)

3. UCAM Murcia 20-7 (+186)

4. Baskonia 19-8 (+149)

5. Barcelona 18-9 (+203)

6. La Laguna Tenerife 17-10 (+125)

7. Joventut 17-10 (+92)

8. Unicaja Málaga 15-12 (+35)

9. Bilbao Basket 15-13 (-48)

10. Basquet Girona 12-15 (-74)

11. Río Breogan Lugo 11-16 (-87)

12. Baxi Manresa 11-16 (-170)

13. Hiopos Lleida 10-17 (-150)

14. Casademont Zaragoza 9-19 (-155)

15. San Pablo Burgos 7-20 (-110)

16. Dreamland Gran Canaria 7-20 (-142)

17. Morabanc Andorra 7-20 (-200)

18. Coviran Granada 4-23 (-257)