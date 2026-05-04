Proyecto Cohete: El despegue hacia la inclusión deportiva de los niños con autismo

El Proyecto Cohete nace en Cieza para garantizar que los niños con autismo cuenten con el apoyo de un Auxiliar Técnico Deportivo en sus entrenamientos. Esta iniciativa busca ahora el respaldo del Congreso para convertir la inclusión deportiva en una realidad nacional

En las pistas de atletismo del UCAM Athleo Cieza, en Murcia, hay un claro protagonista de 9 años. Se llama Manuel, y su pasión por el atletismo ha encendido en su familia la necesidad de que se sienta protegido dentro de la pista. Manuel tiene autismo, y su realidad, como la de otros miles de niños en España, está marcada por una barrera invisible: la falta de apoyo profesional especializado en el ámbito deportivo.

Para derribar este muro, su familia ha dado vida al Proyecto Cohete, una iniciativa que no solo busca visibilidad, sino un cambio estructural en el sistema deportivo nacional a través de la creación de una figura profesional clave: el Auxiliar Técnico Deportivo (ATD).

El origen del nombre: "¡Como un cohete!"

Muchos se preguntan por qué un proyecto de inclusión lleva un nombre tan dinámico. La respuesta reside en la propia comunicación de Manuel y en la capacidad de su familia para comunicarse con él. Manuel Moreno Sánchez, padre del pequeño y motor del proyecto, explica que el nombre surgió de una necesidad cotidiana en los entrenamientos.

“Manuel tiene problemas para entender bien los verbos, entonces le decíamos que corriera más o que fuera más rápido en la pista, pero no nos hacía caso. Hasta que un día le dijimos: ‘¡Manuel como un cohete!’. Y Manuel corrió más rápido que nunca. Ahora todo el mundo lo llama así”, relata Manuel con orgullo.

Esa chispa de entendimiento se transformó en la misión de una familia. El Proyecto Cohete nació con un propósito claro: “Es un proyecto que nace de nuestra familia para incluir a los niños que padecen autismo en el deporte. Nuestro objetivo principal y el del proyecto es conseguir la figura del Auxiliar técnico deportivo”, afirma su fundador.#[relacionada;multiple;[proveedor:0;id:535412,536526]]

La figura del ATD

Actualmente, la participación de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en actividades extraescolares suele depender exclusivamente de la voluntad y disponibilidad de sus padres. Manuel Moreno es claro sobre la precariedad de esta situación: “Si papá no puede ir al entreno, Manuel no puede ir al entreno; si tiene una crisis, no habría nadie para poder calmarlo y controlarlo”.

La propuesta del Proyecto Cohete es institucionalizar la figura del Auxiliar Técnico Deportivo (ATD), un profesional capacitado para acompañar al niño, entender sus necesidades sensoriales y conductuales, y permitir que el entrenador del club pueda centrarse en la parte técnica.

Manuel Moreno asegura que esta figura es adaptable: “Por supuesto, es algo posible. La figura del ATD está pensada para que pueda ayudar a los niños en cualquier deporte o disciplina”. Ya sea en el atletismo, la natación o el fútbol, el ATD actúa como el soporte necesario para que la inclusión sea real.

De Cieza al Congreso de los Diputados

Lo que comenzó como una lucha local en Cieza ha escalado rápidamente a nivel nacional. La necesidad es real y masiva. Según los datos recogidos por la familia, el problema afecta a miles de hogares. “Hemos registrado hasta 750 casos en diferentes clubes de España. Nos ponemos en contacto con diferentes clubes del país y aún estamos a la espera de que varios nos vayan contestando. Seguramente la cifra sea mucho mayor”, explica Manuel Moreno.

Este problema social ha llegado a los oídos de la política nacional. En un paso sin precedentes para el colectivo, el padre de Manuel llevará la voz de estas 750 familias a la capital: “En las próximas semanas, compareceré ante la Comisión de Deportes del Congreso de los Diputados para defender la creación de una nueva figura profesional: el Auxiliar Técnico Deportivo (ATD)”.

Mientras llega ese momento, la Región de Murcia servirá como banco de pruebas. Gracias al apoyo del consejo deportivo regional, Manuel (hijo) será el protagonista de un proyecto piloto. “En las próximas semanas un ATD estará con Manuel en los entrenamientos. Va servir como ‘experimento’ para ver cómo funciona esta figura del Auxiliar”, comenta entusiasmado su progenitor.

El deporte como la mejor medicina

A pesar de la lucha burocrática, Manuel Moreno Sánchez no deja de animar a otras familias a dar el paso. El miedo al "qué pasará" o a una crisis en público suele frenar a muchos padres, pero la experiencia con su hijo le dicta un mensaje de esperanza.

“Animo a todos los padres a que sus hijos practiquen algún deporte, sé que no es fácil pero la mejora es notoria”, asegura Manuel.

Para su hijo, las pistas de atletismo han sido tan importante como cualquier sala de terapia. El impacto en su calidad de vida y en su autoestima es el mejor argumento para seguir luchando por el Proyecto Cohete: “Manuel sigue yendo a todas sus terapias, pero sin lugar a dudas el deporte ha sido su mejor medicina”.

El Proyecto Cohete ya ha despegado. Ahora, el objetivo es que alcance la altura suficiente para que ningún niño, en ningún rincón de España, se quede sin practicar deporte por falta de un profesional a su lado.