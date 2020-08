Así llega a entrenar Juan Andreu, eufórico, tras la victoria del Sevilla FC

Diría que el partido más redondo del Sevilla esta temporada. La Roma solo ha podida verlas venir. El Sevilla buscando el 3º hasta el final. Ocampos, Kounde, Diego Carlos, Navas, Banega...todos de 10!Y menos mal q Lopetegui empezó con Suso, q al menos podemos quejarnos de algo! ?? — Juan Andreu (@juan_andreu85) August 6, 2020

ha incentivado más si cabeque pudo ver cómo su equipo firmaba en los octavos de final de la Europa League uno de sus mejores encuentros de la temporada. Y entre esos muchos sevillistas felices se encuentraque habitualmente utiliza las redes sociales para dejar patente sus colores, aunque en esta ocasión ha sido su propio club el que ha colgado en Twitter un vídeo en el que se le vedel Sevilla."Juan Andreu está contento de verdad de estar en fin de semana", añade el tuit, respondido por el jugador hispalense de forma inmediata:Y es que, incluso durante el partido, Juan Andreu, que sueña con un Sevilla FC de balonmano , no faltó a su cita con las redes para elogiar el partidazo de su equipo. ". El Sevilla buscando el 3º hasta el final. Ocampos, Kounde, Diego Carlos, Navas, Banega...todos de 10!Y menos mal que Lopetegui empezó con Suso, que al menos podemos quejarnos de algo!", señaló entre bromas un Juan Andreu que no duda en animar al Sevilla FC 'in situ' cada vez que puede y que ya hace dos campañas, cuando defendía al Pays d'Aix Université Club francés,a tras el pase del conjunto nervionense a los cuartos de laEntonces, el Sevilla le correspondió con unadel Sánchez-Pizjuán.