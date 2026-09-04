Adama Traoré desvela el motivo que le llevó al Dépor

Adama Traoré explica por qué eligió el Deportivo. El extremo reconoce que la conversación que mantuvo con Pierre-Emerick Aubameyang y la ambición del proyecto blanquiazul fueron determinantes para regresar a España y afrontar una nueva etapa

Adama Traoré ya ha explicado qué hubo detrás de su decisión de regresar a España para vestir la camiseta del Deportivo. El extremo, presentado este miércoles como nuevo futbolista blanquiazul, reconoce que una conversación con Pierre-Emerick Aubameyang y la ambición del proyecto coruñés fueron determinantes para aceptar la propuesta. El internacional español vuelve a LaLiga después de varios años desarrollando buena parte de su carrera en Inglaterra. Aston Villa, Wolverhampton, Fulham y West Ham fueron algunos de los clubes en los que dejó su huella antes de apostar por una nueva aventura en el fútbol español.

Durante su presentación, Adama explicó que el proyecto del Dépor terminó de convencerle, aunque hubo una persona que tuvo un papel especialmente importante en su decisión: Aubameyang. Ambos coincidieron en el Barcelona y mantienen una relación que permitió al gabonés trasladarle de primera mano sus sensaciones sobre el conjunto gallego. "El club ha hecho un gran trabajo, parte del proyecto que está construyendo ha hecho que yo pueda venir aquí. Hablé con Aubameyang, que me aconsejó lo bueno y lo interesante que es el proyecto, y eso me convenció".

Un reencuentro con el Dépor que parecía escrito

La elección del Deportivo también tiene un componente especial para el futbolista. Adama recordó que ya se había cruzado con el conjunto coruñés en los primeros pasos de su carrera, cuando militaba en el filial azulgrana. "También tengo historia con el Dépor, fue uno de los primeros cuando debuté con el Barça B, parece que era cosa del destino".

Ahora, varios años después, el extremo regresa a España para afrontar un nuevo desafío con el conjunto blanquiazul. Su contrato le vincula al Deportivo durante las dos próximas temporadas. "Estoy muy contento, la oportunidad surgió, mis agentes me lo comunicaron y fue siempre una opción muy buena para volver a España, donde he nacido. Quiero tener una proyección en mi carrera, tener esa experiencia también en España", explicó.

Adama todavía necesita tiempo para alcanzar su mejor versión

El futbolista también fue sincero sobre su estado físico. Después de haber trabajado durante buena parte del verano de manera individual, reconoce que todavía necesita algo más de tiempo para encontrarse al cien por cien.

Su polivalencia, mientras tanto, puede convertirse en uno de sus grandes argumentos para Antonio Hidalgo. El propio jugador dejó claro que está dispuesto a adaptarse a diferentes posiciones para ayudar al equipo. "El míster sabe perfectamente cuáles son mis características, por eso me han fichado. Hay diferentes posiciones en las que pueda ayudar al equipo, como extremo, carrilero o segunda punta".

Adama, con ocho internacionalidades con la selección española, se incorpora así a un Dépor que ha protagonizado un ambicioso mercado de fichajes tras su regreso a Primera. El club coruñés ha apostado por combinar experiencia y juventud para consolidar su proyecto en la máxima categoría.