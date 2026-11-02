Juan Mata encuentra un nuevo y millonario negocio inmobiliario en Valencia lejos del fútbol

El exfutbolista del Valencia CF participa en un negocio inmobiliario de viviendas de lujo para mayores junto a Fernando Llorente y otros inversores

El nombre de Juan Mata vuelve a aparecer ligado a Valencia, aunque esta vez no por una posible vuelta al fútbol ni por sus recuerdos con la camiseta che. El exjugador del conjunto valencianista, entre otros muchos equipos, ha encontrado en el mercado inmobiliario una nueva vía para desarrollar sus negocios en la capital del Turia y participa en una operación que tiene como protagonista a un sector cada vez más atractivo para los grandes inversores: las viviendas de lujo destinadas a personas mayores.

A sus 38 años, el asturiano ha ampliado sus intereses empresariales con una apuesta por el denominado senior living. Se trata de un modelo residencial que busca ofrecer una alternativa a las tradicionales residencias de mayores. En lugar de alojamientos convencionales, propone apartamentos privados con servicios exclusivos, instalaciones comunes y prestaciones adaptadas a personas que quieren mantener su independencia, pero contar al mismo tiempo con determinadas comodidades.

El exvalencianista forma parte de un proyecto empresarial en el que también han estado involucrados Ronaldo Nazário y Fernando Llorente, según informa El Español. Una de las operaciones más destacadas de este proyecto tiene precisamente como escenario Valencia, donde se encuentra el Residencial Las Arcadias, ubicado en la calle Espartero.

El inmueble fue sometido a una importante transformación para adaptarlo a este concepto residencial. La reforma permitió pasar de las 85 viviendas que tenía inicialmente a 74 apartamentos, una reducción del número de unidades con la que se buscó ganar espacio y elevar la categoría de las instalaciones. El proyecto incluye también plazas de aparcamiento y se articula a través de distintas sociedades vinculadas a la actividad inmobiliaria.

La inversión de Juan Mata en Valencia

La participación del exfutbolista se canaliza mediante Mistral Iberia Real Estate Socimi, sociedad en la que controla el 11,26% del capital, según la última comunicación de participaciones significativas, correspondiente a junio de 2026. Fernando Llorente también figura entre los accionistas relevantes, con un 9,99%. Ronaldo Nazário, que estuvo anteriormente vinculado al grupo inversor, ya no aparece entre los propietarios con una participación superior al 5%.

A través de esta estructura empresarial, la compañía mantiene diferentes activos y participa en Mistral Residencial, sociedad relacionada con la adquisición y explotación de las viviendas de la calle Espartero. Una apuesta que va más allá de una operación puntual y que responde al interés por un segmento inmobiliario con perspectivas de crecimiento.

Mientras tanto, Mata sigue sin anunciar oficialmente su retirada del fútbol profesional. El pasado septiembre puso fin a su etapa como jugador del Melbourne Victory, después de haber sido elegido mejor futbolista de la liga australiana en la temporada 2025/26. Sin embargo, continúa ligado a la entidad como accionista y estudia cuál será su próximo paso. Su futuro, al menos en el ámbito empresarial, vuelve a tener conexión con Valencia.