Manu Fajardo cierra el capítulo polémico con el Barcelona con una afirmación rotunda: "Estando en igualdad, le jugamos de tú a tú"

El director deportivo, como voz autorizada del Betis, pasa página pero quiere dejar claro que sin la expulsión de Facundo Bernal habría habido otro partido

El partido contra el Barcelona ha dejado un reguero de polémica que ha condicionado la previa del partido contra el Feyenoord, pues se ha hablado más de las decisiones arbitrales que perjudicaron al Betis y de sus consecuencias que de la trascendental cita de esta noche contra los neerlandeses.

De hecho, hoy mismo se ha conocido el alcance de la sanción de Facundo Bernal por su expulsión contra los culés por su trifulca con Lamine Yamal tras el gol de Abde y el acta peregrina de Ricardo de Burgos Bengoetxea, que lo expuso a un duro castigo que finalmente se ha producido. No en vano, Competición le ha impuesto cuatro partidos.

Fajardo destaca la igualdad con el Barça

En este sentido, más allá de que haya recurso, el Betis quiere pasar página de la polémica y centrarse ya en la cita de Champions y lo que viene por delante. Línea de opinión en la que se ha expresado en los minutos previos al choque Manu Fajardo, director deportivo de la entidad de La Palmera. Cabe recordar que también ha sido sancionado con dos partidos por lo recogido en el acta por De Burgos.

No en vano, no quiso entrar en el asunto y aseguró que en igualdad de condiciones, sin expulsión de por medio, compitieron cara a a cara con el todopoderoso Barça. "Tenemos un plantel muy competitivo. Hay solidaridad entre ellos. Incluso con uno menos, ante el Barcelona, el equipo quiso. Estando en igualdad le jugamos de tú a tú´", apuntó el alto ejecutivo sevillano, que zanja así todo lo relacionado con el partido del pasado sábado.

"Sumar tres victorias sería un paso al frente"

En este sentido, ya solo quería hablar de la cita de hoy y de la ilusión con la que la afronta el equipo. "Sumar tres victorias consecutivas en Champions, con la clasificación apretada, sería dar un paso al frente. Hay que salir con energía y con muchísima personalidad con balón. El Feyenoord de hoy poco tiene que ver con el del año pasado. No será fácil", indicó Fajardo, que destaca el nivel del Feyenoord.

"De lo que he visualizado en lo que llevamos de temporada, quizás sea de lo equipos que más me han gustado in situ. Tienen jugadores con mucha hambre, con mucha personalidad, que hacen una presión muy intensa tras pérdida. Nosotros tenemos también jugadores importantes, acostumbrados a jugar partidos como el de hoy", apuntó Fajardo, que quiere el tres de tres: "Ojalá que sí. Hay que pensar en positivo".