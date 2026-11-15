Julen Lopetegui ya planea su regreso a los banquillos europeos

ESTADIO Deportivo ha podido confirmar que Julen Lopetegui cumplirá su contrato con Catar, pero no dirigirá a la selección oriental en la Copa Asia tras su aplazamiento. El técnico vasco ya busca poco a poco volver a los banquillos europeos tras cumplir con creces su periplo en el combinado catarí

Julen Lopetegui se ha visto perjudicado, de forma indirecta, por la tensión bélica que atraviesan los países de Oriente en los últimos meses. Tal es así que no podrá cumplir su palabra de seguir al frente de la selección de Catar hasta disputar la Copa Asia del próximo mes de marzo. Sin embargo, aunque suene contradictorio o paradójico, sí cumplirá su contrato hasta el último día. El técnico vasco tiene contrato hasta final de marzo de 2027, coincidiendo con la finalización de la Copa Asia celebrada en Arabia Saudí. Sin embargo, ese torneo no lo va a disputar Julen Lopetegui con la selección de Catar. Todo ello tras el aplazamiento de la competición al mes de enero de 2028, un año más tarde de lo que estaba previsto. ¿La razón? La situación bélica que atraviesa el país árabe. No se han querido pillar los dedos y aplazarlo en vez de cambiar la sede.

Cumplirá su contrato si o si

El pasado 3 de noviembre se tomaba la decisión de aplazar la competición debido a los recientes ataques que había recibido el país organizador, Arabia Saudí, por parte de los rebeldes hutíes del Yemen. Un año más tarde de lo previsto, del 23 de diciembre de 2027 al 21 de enero de 2028, se jugará esta edición de la Copa Asia en suelo saudí con la esperanza de que la situación bélica en Oriente se haya calmado. Según ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, Julen estaba ansioso por hacer algo importante con Catar en esta competición, pero el cambio de fecha, que deja a la competición fuera de su relación laboral con la federación catarí, imposibilita que el de Asteasu se siente en el banquillo de Catar en la próxima Copa Asia. Julen va a cumplir su contrato, pero no se va a prorrogar para disputar la Copa Asia por la que había sido contratado (junto a la clasificación del Mundial, la Copa del Mundo y la Copa del Golfo) en un principio.

Julen Lopetegui con Catar / IMAGO

La duda asaltaba a la selección oriental sobre lo que haría Julen, pero el exentrenador del Sevilla FC no ha contemplado seguir en Catar más allá de marzo de 2027 para centrarse en futuros proyectos. Cree que su ciclo en el combinado asiático habría concluido. No obstante, aún le quedan varios compromisos con la selección de Catar que disputar. El martes jugará con Corea del Sur tras la derrota el pasado sábado ante Australia y pondrá el broche a una exitosa trayectoria con Catar con dos partidos amistosos en el mes de marzo.

De vuelta a Europa en la 27-28

Este periódico ha podido saber que Julen Lopetegui no le veía mucho sentido a continuar más allá de marzo a pesar del aplazamiento y la intención de dirigir a Catar en la Copa Asia. Y es que parece que el movimiento tiene sentido para poder volver a centrarse en dirigir a un club en Europa. Por ello, Julen Lopetegui quiere llegar libre al mercado veraniego de la 27-28. Para poder dirigir un proyecto desde cero, desde el inicio, con una planificación realizada por él junto a la dirección deportiva. Al igual que hiciera en su día con el Sevilla FC.

Lopetegui tras un partido de Premier League con el West Ham / IMAGO

Tras hacer historia con Catar, al ser el primer seleccionador en la historia que clasificó deportivamente al combinado oriental a un Mundial, Julen Lopetegui se quitó una espinita que tenía clavada. Disputó su primer mundial como seleccionador y cumplió con creces el objetivo que le planteó la federación catarí en su día. Ahora estamos algo más cerca de volver a ver al técnico vasco en su entorno natural del último lustro. Un banquillo, posiblemente de algún gran club europeo. Seguro que ofertas no le faltan ya al bueno de Julen sobre la mesa.