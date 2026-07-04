El Athletic Club, centrado en la Operación Salida: Seis candidatos con muchas papeletas

Edin Terzic, nuevo entrenador del equipo rojiblanco, va a probar a todos y cada uno de los futbolistas de la plantilla en la que hay overbooking. El club vasco tiene que realizar varios descartes ya que cuenta con 30 futbolistas sin contar a Peio Canales y Selton Sánchez que pueden portar dorsal de canteranos

Tiene mucho trabajo por delante Edin Terzic, nuevo entrenador del Athletic Club, durante esta pretemporada ya que tiene una plantilla sobrecargada ya que hay 30 futbolistas. Eso sin contar a Peio Canales y Selton Sánchez, que al tener menos de 23 años, puede portar dorsal de canteranos, por encima del números 25. De este modo, el equipo rojiblanco está centrado en dar salidas, como es el caso de Unai Gómez, a futbolistas que, a priori, no van a tener hueco en el nuevo Athletic Club de la temporada que está a la vuelta de la esquina.

Agirrezabala, Unai Vencedor, Mikel Vesga, Urko Izeta, Álvaro Djaló y Nico Serrano, candidatos a hacer las maletas

Sin jugar competición europea y teniendo sólo que disputar LaLiga y la Copa del Rey, la realidad es que el Athletic Club no necesita de una plantilla muy amplia y profunda más cuando es un club que suele darle muchas oportunidades a sus canteranos que suelen ir entrando en el primer equipo.

Edin Terzic cuenta con una plantilla con demasiados jugadores durante esta pretemporada: 32 en total. Situación que le obliga a realizar descartes, siendo alguno de los candidatos Julen Agirrezabala, Unai Vencedor, Mikel Vesga, Álvaro Djaló, Nico Serrano y Urko Izeta.

El Athletic Club tiene claro que Julen Agirrezabala tiene muchas opciones de salir de manera definitiva del club vasco durante este verano. Después de una cesión nada exitosa en el Valencia CF, el guardameta regresa y el Athletic Club está ante la última oportunidad de conseguir dinero con él mediante traspasado ya que el cancerbero acaba contrato el 30 de junio de 2027.

En el centro del campo, Unai Vencedor y Mikel Vesga parecen que tienen pocas opciones de jugar y son serios candidatos a hacer las maletas. Hay mucha competencia en el puesto de centrocampista: Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Beñat Prados, Rego, Gerenabarrena.

En la demarcación de extremo quienes lo tienen difícil son Álvaro Djaló y Nico Serrano que vienen de tener temporadas sin buen rendimiento y con poca confianza.

Finalmente, en la delantera, Urko Izeta, que es pretendido por equipos de Primera y Segunda división, también puede marcharse.

La duda en el lateral derecho del Athletic Club

Puede haber aún más salidas en el Athletic Club y es que también hay que mencionar que en el lateral derecho hay también tres jugadores de cara a una temporada en la que sólo se juegan dos competiciones oficiales.

Jesús Areso, Andoni Gorosabel y Hugo Rincón tendrán que convencer a Edin Terzic durante esta pretemporada. Es posible que el entrenador alemán descarte a uno de los tres ya que el que sea el último de la rotación va a tener casi imposible el jugar en una campaña en la que sólo se tiene LaLiga y la Copa del Rey.

De esta forma, el Athletic Club, por el momento, se centra en la Operación Salida ya que no hay sitio para todos los futbolistas que tiene en nómina ahora mismo. Un overbooking que también impide el acometer fichajes en este mercado de verano por el momento.