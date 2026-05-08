Dani Martín: "En el Betis tuve depresión; Pellegrini no contaba conmigo y no me dejaba salir, era de locos"

El actual meta del Tenerife, con el que ha logrado el ascenso a Segunda división, admite que pasó momentos "muy duros" en el conjunto verdiblanco, donde a lo largo de dos temporadas con el técnico chileno no llegó a jugar ningún partido oficial

A sus 27 años, Dani Martín vuelve a disfrutar del fútbol en el Tenerife, donde ha sido pieza básica en el ascenso a Segunda división. Pero el ex meta del Real Betis admite que ha pasado momentos muy duros, especialmente en el club verdiblanco, donde nunca contó con la confianza de los entrenadores, especialmente Manuel Pellegrini. De hecho, ha confesado que el chileno ni contaba con él ni le dejaba marcharse, viviendo un ostracismo que le llevó a caer en una depresión y tener que pedir ayudar psicológica.

Sus únicos partidos de verdiblanco, con Rubi y Alexis

Tras despuntar en el Sporting de Gijón, en cuya cantera se formó, el que fuese internacional sub 21 fue una gran apuesta de la entidad verdiblanca, que invirtió 5 millones de euros en su fichaje tras la venta de Pau López a la Roma, firmándole un contrato por cinco temporadas. Pero su aventura en Heliópolis estuvo muy lejos de ser la esperada. En su primera campaña, la 19/20, disputó 80 partidos, cuatro con Rubi como entrenador y otros cuatro, ya en la recta final, con Alexis Trujillo en el banquillo.

Y ya nunca más volvió a volvió a defender la meta verdiblanca en un encuentro oficial hasta rescindir en 2023 y marcharse al Andorra, con un paréntesis de una campaña cedido en el Málaga en la 21/22. Pero otras otra complicada campaña pasada en el Eldense, el cancerbero asturiano vuelve a sonreír en el Heliodoro Rodríguez López. "Muchas veces dudé de mí mismo. Al final veía que no era yo, que jugaba y no estaba cómodo. Pensaba demasiado en por qué no me salían las cosas. Este año todo lo que envolvió al fútbol y en mi vida personal me hicieron evitar esos pensamientos y me ayudaron a encontrar mi nivel. Pasé años complicados. Lo pasé mal. Pero ahora sale todo de cara. Hay que aprovechar la racha y seguir creciendo", ha asegurado en una entrevista en La Nueva España.

La difícil adaptación al Real Betis tras salir del Sporting de Gijón

Echando la vista atrás, Dani Martín recuerda aquella primera temporada en Heliópolis, adonde llegó con un cartel de importante promesa que cree que le pesó. "Tomé la decisión de salir a un Primera división como es el Betis, que es un club increíble y un gigante de España, lo hice pensando que todo iba a ir bien, que iría de cara. No pensaba que sería al contrario. Aquel año fue complicado. Era mi primer año fuera de casa, de Gijón, llega el Covid… Se juntaron muchas cosas. Al final no te adaptas o tardas más de lo que me gustaría. Cuando ya estaba más adaptado y me sentía mejor, llegan las lesiones y me priva de todo. Con 20 años era difícil salir de casa y más con un traspaso de tanto dinero. Me puse mucha presión encima. Quería hacerlo lo mejor posible. Y no me salían las cosas", explicó.

Ya tras la campaña 20/21, la cual pasó sin jugar ni un encuentro a las órdenes de Pellegrini, el portero gijonés reconoce que se dio cuenta de que tenía una problema de salud mental que debía ser tratado por profesionales. "Fue todo muy duro. Los primeros años de suplencias eran complicados. Veía que entrenaba como un animal y tenía nivel para jugar, pero llegaba el fin de semana y no jugaba. Al final llegaba un momento que pensaba '¿para qué entreno fuerte si sé que no cuentan conmigo?'. Aguanté, aguanté y aguanté, pero hay un momento en el que sentía que no podía más. Es cuando pedí ayuda a un psicólogo deportivo. Estaba estancado", destacó, aclarando que ese momento clave llega ya durante su etapa en La Rosaleda.

La gota que colmó el vaso llegó en el Málaga

"Esto es en Málaga. Empiezo jugando, sigo jugando, así veinte partidos seguidos. Pero de repente echan a José Alberto y me paso diez partidos sin jugar, con toda la gente encima. Todo viene de un partido que tuvimos la desgracia de perder 0-5 contra el Ibiza. Sinceramente ninguno estuvimos bien. Había que buscar un culpable tras una derrota así y se decidió que éramos José Alberto y yo. Cargamos con todo a la espalda. Él fue destituido y yo me pasé sin jugar diez partidos. Con la gente encima y demás. Ahí tuve que pedir ayuda. Me sentía desganado. Iba a entrenar y no iba al 100%. Perdí la ilusión de jugar a fútbol. Luego, es cierto, acabé la temporada bien y jugando. Me di cuenta de nuevo de que el fútbol era importante para mí", apuntó.

Los reproches a Manuel Pellegrini

Pero de vuelta al club verdiblanco, la pesadilla continuó para Dani Martín, señalando directamente en este caso al técnico chileno por no facilitar su marcha a otro equipo. "En el siguiente año vuelvo al Betis. Ahí intento salir. Veía que no iba a jugar con Claudio Bravo y Rui Silva y, además, con Pellegrini, que no contaba conmigo para nada. Yo le pedía salir y Pellegrini no me dejaba. Era una cosa de locos. Yo lo veía y decía '¿por qué no me dejáis salir?'. Había partidos sin importancia donde Rui Silva y Claudio estaban tocados y ni así. Ponía a Rui tocado. Decía '¿esto para qué?'. Ahí tuve que pedir de nuevo ayuda. Veía que esto era imposible, que el fútbol se me acababa", recalcó.

La ayuda clave del psicólogo: "Un crecimiento personal increíble"

Por fortuna, el hoy héroe del ascenso chicharrero logró darle la vuelta a la tortilla, agradeciendo el papel que jugó su psicólogo en todo ello. "Me ayudó muchísimo. Empecé a ver las cosas desde otro lugar y desde otro pensamiento. A partir de ahí fue un crecimiento personal increíble. El año pasado todavía estuve con él, que tuve un año duro. Y me ayudó muchísimo. Somos personas privilegiadas. Por suerte no nos falta dinero, pero por desgracia me faltaba la salud mental y lo pasé mal. Lo pasé muy mal en el Betis y en el Málaga. Muy, muy mal. Realmente mal. En el Betis estuve dos años y medio con depresión y estuve allí tres. Fue realmente complicado", sentenció.

El Real Betis no le dejó volver al Sporting de Gijón

Con respecto a las opciones que tuvo para salir en su día del Real Betis, además, Dani Martín desveló además que el club heliopolitano no quiso que volviese al Sporting de Gijón. "Sí hubo alguna posibilidad de regresar. No sé qué año fue, puede ser el año que estaban Mariño y Cuéllar en el que jugaron ambos. Tuve alguna posibilidad de volver al Sporting, pero el Betis sólo me dejaba salir a un Primera. Yo quería regresar, pero el Betis tenía otro pensamiento y no se dio. Hubo alguna opción, pero tomé otro camino y no pasa nada. Estoy feliz con el camino que estoy haciendo", indicó en Radio Marca.