Con la Champions atada para LaLiga, el Betis se prepara para pelear ese sueño con Bakambu presente

El congoleño ya se ha reincorporado con total normalidad a la disciplina de Manuel Pellegrini, por lo que todos disponibles, a excepción de Bartra y Ángel Ortiz, para el duelo frente a la Real Sociedad que puede ser clave en la Champions

El Real Betis ya sabe que el sueño es real, como es la Champions League. El pasado jueves, gracias a la victoria del Rayo en la Conference League, se ha conseguido esa quinta plaza para competiciones nacionales, por lo que el equipo ya sueña con poder lograr ese objetivo. Está muy cerquita, y es que apenas quedarían dos victorias para que ese hecho casi que pueda matemático. Es por ello que el equipo ya se concentra en ello y poder hacer felices a todos los béticos con la posibilidad de volver a la máxima competición continental veintiún años después.

Para ello, el primer paso se debe dar este próximo sábado frente a la Real Sociedad. En Anoeta, los de Pellegrini tendrán enfrente al reciente campeón de la Copa del Rey, pero cuya última racha en LaLiga no es digna de tal mérito. De hecho, el equipo viene de caer frente al Sevilla FC en un encuentro donde se vio a una Real bajo mínimos. Oyarzabal, en sus declaraciones posteriores a ese partido, ya dejó entrever que la situación debía cambiar, por lo que el partido de este fin de semana se antoja la mejor oportunidad para ello.

En la sesión de esta mañana, la principal novedad en la sesión ha sido la de Bakambu. El delantero congoleño fue ausencia en el día de ayer debido a motivos personales, todo esto con permiso del club, por lo que era previsible que pronto estuviese a las órdenes de Pellegrini. Dicho y hecho, ya que esta mañana ha estado como uno más junto al resto de sus compañeros. Por el resto, total normalidad. A excepción de Bartra y Ángel Ortiz, todos apuntan a estar este sábado en San Sebastián. El que apunta a ser la principal novedad es Junior Firpo, ya que el dominicano ya ha vuelto con total normalidad durante esta semana, indicativo claro de que será convocado por el chileno.

Una de las imágenes curiosas ha estado sobre el césped, aunque en este caso en el cuerpo técnico. Los miembros del cuerpo técnico verdiblanco se han 'picado' en un juego, donde tenían que intentar meter gol desde la línea de fondo. En ese juego, muchas han sido las risas que se han visto, síntomas también de la buena salud que goza el vestuario de Pellegrini.

Con todo esto, el equipo ya se prepara para visitar tierras vascas en busca de tres puntos que le acerquen al sueño. El final de temporada, con la eliminación en la Europa League, ha quedado algo descafeinada aunque lo que está a punto de conseguirse es motivo de orgullo entre la afición. El poder conseguir el acceso a la máxima competición continental es un hecho que ha sido soñado en Heliópolis durante muchos años, y es importante tener en cuenta todas las recompensas que trae consigo. Tanto en el apartado económico como deportivo, el no perder esa ventaja respecto al Celta debe ser una obligación para lograr que ese sueño de la Champions no se convierta en un tesoro envenenado.