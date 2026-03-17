Laporta: "Estamos mirando si hay margen para hacer -ya- algún fichaje"

El presidente del Barça da un poco de esparanza a un Xavi Pascual que se había encontrado con la negativa a fichar del máximo responsable de la sección de baloncesto

"No es el momento de hablar de los refuerzos. Habrá que esperar a que se confirmen los resultados de las elecciones y ya habrá tiempo de hacerlo". Tras su cuarta derrota consecutiva en la Euroliga y en plena crisis de resultados, el entrenador del Barça, Xavi Pascual, metía presión al presidente que saliera de las urnas para que llegara unos refuerzos que, según dijo tras fichar, le prometieron si hacían falta, pero que a la hora de la verdad no se han planteado.

Las bajas de las últimas semanas, en especial la de Laprovittola, han cambiado el panorama. El argentino casi se pierde lo que resta de temporada y se une a la larga baja de Juan Núñez para la posición de base. A ellos se ha unido Toko Shengelia en los últimos partidos y, en el último mes y medio, el Barça ha sufrido la ausencia de Punter, Satoransky...

Tras ganar Joan Laporta las elecciones había expectación por conocer la postura del club al respecto. Se sabe, por los movimientos que se están haciendo, que se está negociando de cara al próximo año, pero nada para éste, donde el presupuesto quedó ajustado a la baja en verano.

Cubells niega que el Barça vaya a fichar

Sobre esto ha hablado el máximo responsable de la sección de baloncesto del Barça, Josep Cubells, en una entrevista con Gerard Romero, nada más ganar las elecciones. Y, en ella, dejó claro que no vana variar la postura. “El baloncesto, evidentemente, se tendrá que reforzar de cara el año que viene. Ya está todo previsto. También confío en que este año, el equipo remontará y luchará por los títulos que quedan”, afirmó.

Las palabras de Cubells han sido un jarro de agua fría para Pascual y para los aficionados del Barça, que esperaban algo que cambiara el oscuro panorama del club, a un paso de salir de los puestos de 'play-In' en la Euroliga.

Joan Laporta, gran valedor del regreso de Pascual, ha abierto posteriormente una vía de esperanza en RAC1. El presidente culé ha ratificado las palabras de Cubells, pero también ha reconocido que, con la lesión de Laprovittola, todo cambia y podrían intentar sacar algo de algún lado para darle al técnico lo que necesita.

Joan Laporta abre la puerta a poder hacerlo

"Habíamos hablado de que la posibilidad de fichar para esta temporada no existía, pero que la temporada que viene, si todo ocurría dentro de la normalidad y continuábamos al frente del club, habría un incremento de presupuesto. Ya se está trabajando en la temporada que viene", confirmaba Laporta antes de ofrecer el mensaje esperanzador.

"Lo de Laprovittola nos ha jodido. Ojalá tengamos margen, estamos mirando si hay margen para hacer alguna substitución en cuanto a alguna incorporación que Xavi (Pascual) nos diga", sentenciaba el máximo dirigente culé.