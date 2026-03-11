Borja Iglesias, jugador del Celta de Vigo: "Hoy siento la presión de ser una especie de justiciero"

El futbolista del Celta de Vigo vuelve a destacar su compromiso con las causas sociales, haciendo especial hincapié en la lucha contra la homofobia en el mundo del fútbol

El Celta de Vigo vive un momento estelar futbolístico gracias a la revolución que ha llevado Marián Mouriño desde la dirección del club. Los gallegos han luchado a brazo partido para dar la vuelta a una situación insostenible y pasar a ser un club que lucha por Europa. El cambio en el Celta, a demás, no ha sido solo futbolísticamente, si no también social, encabezado por un Borja Iglesias comprometido con diferentes causas sociales y apoyado por su club.

Borja Iglesias: "Hoy siento la presión de ser una especie de justiciero"

Y es que Borja Iglesias se ha convertido en el referente de muchos jóvenes que ven en el futbolista gallego una forma diferente de ver y sentir el fútbol, lejos de los ultras y los insultos que día a día se ven en cada partido de fútbol. Más allá de luchar contra ello, la figura de Borja Iglesias también es concebida por muchos como un revolucionario a la hora de posicionarse ideológicamente ante un conflicto, sea del carácter que sea. A Borja Iglesias le gustó que el delantero del Real Madrid y de la selección francesa Kylian Mbappé se posicionase contra el extremismo porque "con el impacto que tiene, sus palabras son admirables", aunque también entiende que otros compañeros de profesión, como el portero de la selección española Unai Simón, prefieran no hablar de política o de causas sociales. "La cuestión de involucrarse o no es compleja. Hoy siento la presión de ser una especie de justiciero. Oigo cosas como: '¿Por qué no te posicionas en esto?'", desvela el delantero del Celta, quien prefiere elegir sus "batallas" porque "involucrarse es mentalmente agotador y a veces es inútil alzar la voz".

Los insultos homófobos a Borja Iglesias en LaLiga

Los insultos homófobos hacia el santiagués se han multiplicado en los últimos años a raíz de sus declaraciones, su forma de vestir o por el simple hecho de pintarse las uñas. "Jugadores como David Beckham y Guti han ofrecido diferentes 'looks' y un modelo de masculinidad diferente. Han cambiado la imagen del fútbol y nos han ayudado a ser más libres. Pero aún queda mucho trabajo por hacer", señala en una entrevista para L'Équipe Borja Iglesias, quien recuerda que el fútbol “tradicionalmente” ha sido “un deporte de hombres, que glorifica la fuerza y ​​la virilidad". "Me entristece que todavía parezca imposible para los futbolistas homosexuales salir del armario. Deben sentir, lo cual entiendo muy bien, que si hablaran de ello perderían todo lo que han ganado. Creo que estamos más cerca que nunca de ese momento, pero lamentablemente, aún estamos lejos. En veinte años en el mundo del fútbol, ​​ningún compañero me ha contado esto, y eso me hace reflexionar", sentenció el futbolista del Celta de Vigo.