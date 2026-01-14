La afición del RC Celta se moviliza por Borja Iglesias: uñas pintadas

El delantero fue objeto de insultos homófobos en el partido que el RC Celta disputó contra el Sevilla FC este pasado lunes. El futbolista ha recibido el apoyo y el cariño de su afición la cual está intentando impulsar una iniciativa de cara el encuentro liguero de este domingo contra el Rayo Vallecano

Borja Iglesias, delantero del RC Celta, ha recibido el apoyo de su club y su afición tras los insultos homófobos sufridos tras el partido contra el Sevilla FC.Cordon Press

Borja Iglesias ha sido protagonista esta semana en la actualidad informativa del fútbol español y LaLiga después de haber recibido insultos homófobos en el partido que disputó el RC Celta el pasado lunes contra el Sevilla FC. Debido a su pasado reciente en el Real Betis, unos pocos seguidores sevillistas tuvieron malas palabras para el delantero quien ahora está recibiendo el apoyo de su afición la cual ha lanzado una propuesta para el partido que el RC Celta disputa este domingo contra el Rayo Vallecano.

Han tenido bastante repercusión los insultos de carácter homófobo que Borja Iglesias recibió tras el partido contra el Sevilla FC, después de salir del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El delantero ha condenado estos actos a través de sus redes sociales y, por otro lado, el futbolista está recibiendo todo el apoyo de su club, el RC Celta, y su afición.

Tanto es así que una peña del RC Celta ha propuesto una iniciativa para mostrar su apoyo a Borja Iglesias durante el partido que el equipo que entrena Claudio Giráldez va a disputar este domingo contra el Rayo Vallecano. La idea es que los aficionados celestes vayan con las uñas pintadas o con la manicura hecha.

La idea ha sido lanzada por la peña del RC Celta Carcamäns Celestes da Arousa quien, a través de las redes sociales, ha pedido que para apoyar a Borja Iglesias se vaya con las uñas pintadas. "Pues este domingo vamos con la manicura hecha y las uñas pintadas . ¿Quién se apunta?".

Una bonita iniciativa que serviría no sólo para apoyar a Borja Iglesias sino también para luchar contra la homofobia que se sigue viendo en los estadios del fútbol español en donde este problema sigue estando bastante extendido a pesar de los avances realizados en estos últimos años.

Los insultos homófobos a Borja Iglesias tras el partido del RC Celta contra el Sevilla FC

Borja Iglesias, delantero del RC Celta, se ha convertido en uno de los deportistas que más han defendido la tolerancia, el respeto y la libertad sexual en el fútbol en los últimos años. Una iniciativa que muchos aficionados a este deporte han usado para atacar al futbolista.

El último caso se vio después del partido contra el Sevilla FC en donde Borja Iglesias recibió insultos, de parte de unos aficionados sevillistas, como "Maric*n de mierda" o "píntate las uñas". Unas malas palabras que, por desgracia, se siguen escuchando en los estadios de Primera división.