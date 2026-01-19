La postura de Franco Cervi en esta recta final del mercado de fichajes de invierno

El extremo no entra en los planes de Claudio Giráldez y tiene las puertas abiertas en el RC Celta para cambiar de aires en este mes de enero si así lo considera oportuno. El argentino, que tiene cartel en su país natal, acaba contrato al final de esta temporada y el club gallego no lo va a renovar

Uno de los frentes que tiene abierto el RC Celta, y que le gustaría resolver en la medida de lo posible en este mes de enero, es darle salida a Franco Cervi, quien es un descarte de su entrenador Claudio Giráldez. El argentino tiene las puertas abierta del RC Celta por si quiere cambiar de aires en este mercado de fichajes de invierno, pero no parece que vaya a producirse ese movimiento ya que el extremo tiene una idea, desde hace un tiempo, y no se mueve de esa postura según transmiten desde su país natal.

Franco Cervi, a sus 31 años, es un jugador que no entra en los planes de Claudio Giráldez ya que el entrenador del RC Celta sólo lo ha usado en dos partidos de Copa del Rey y en un encuentro de UEFA Europa League en los que ha acumulado un total de 165 minutos de juego. Ese rol minúsculo, ya que además se está quedando fuera de casi todas las convocatorias por decisión técnica, hacen que el argentino tenga las puertas abiertas para salir del club gallego en este mes de enero si así lo desea.

No parece que vaya a ser así. Franco Cervi, de momento, no modifica su postura ya que tiene intención de cumplir lo que le resta de contrato con el RC Celta el cual expira al final de esta temporada según informa el periodista argentino Germán García Grova, de TyC Sports. Esto quiere decir que el argentino se quedará hasta el mes de julio para convertirse en agente libre en verano y así poder elegir la oferta del equipos que más le agrade.

Con todo, habrá que estar atento a estas últimas dos semanas del mercado de fichajes de invierno por si Franco Cervi reconsidera su decisión y le deja un dorsal libre más al RC Celta. No hay que olvidar que el extremo lleva en su espalda el número 11.

Franco Cervi mantiene buen cartel en Argentina

A pesar de la inactividad de las últimas temporadas, Franco Cervi, extremo del RC Celta, es un jugador que sigue manteniendo un buen cartel en su país natal, Argentina.

De hecho, en las últimas semanas se ha deslizado un posible regreso a Rosario Central, equipo en el que se formó como futbolista, pero el club argentino, no se plantea apostar fuerte en este mes de enero por un futbolista veterano y que está totalmente carente de ritmo futbolístico en los últimos meses. Más cuando lo puede conseguir gratis en unos meses solamente.