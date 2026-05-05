Brigadas Amarillas propone una 'tregua' en el Cádiz pensando en el futuro en LaLiga Hypermotion

El colectivo de animación del cuadro amarillo lanzó este martes un comunicado en el que apelaba a animar en los encuentros que le restan a los de Idiakez de aquí a final de temporada y con el descenso a Primera RFEF acechando

El Cádiz vive una situación complicada tanto a nivel deportivo como a nivel institucional. Los amarillos ocupan la posición número 18 con solo tres puntos de ventaja sobre el ascenso que ahora mismo marca el Huesca. Al Cádiz le quedan cuatro partidos por delante para tratar de evitar lo que sería un desastre deportivo como es el descenso a Primera RFEF, más aún si se tiene en cuenta que los amarillos ocupaban puestos de play off al final de la primera vuelta.

A nivel institucional, una gran parte de la afición del Cádiz pide una y otra vez la salida del presidente Manuel Vizcaíno y del vicepresidente Rafael Contreras. En relación a esta petición, este mismo martes, el colectivo de aficionados Brigadas Amarillas, lanzó un comunicado en el que en cierto modo apostaban por una tregua con la directiva para enfocarse solo en animar.

Brigadas Amarillas pide animar al Cádiz para salvarlo del descenso a Primera RFEF

El comunicado lanzado por Brigadas Amarillas habla de "negligencia" del actual Consejo de Administración señalando a Vizcaíno y Rafael Contreras. El colectivo apuesta por no dejar de luchas por lo que llevan "toda la vida defendiendo".

Desde Brigadas Amarillas piden a la afición del Cádiz que se alíen en "adoptar una actitud protagonista" para "salvaguardar la nave amarilla del naufragio". También se aprovecha el comunicado para lanzar un dardo al Cádiz por la promoción de entradas que han llevado desde la entidad amarilla calificándola de "ridícula".

"Nos lleva inevitablemente al hundimiento en categorías de nefasto recuerdo, por culpa del patrón de gestión instaurado por los actuales dueños de la mayoría accionarial, donde prima el afán de lucro personal en cualquier decisión adoptada, como pone de manifiesto la ridícula promoción de entradas, a todas luces insuficiente para motivar al maltratado abonado, y abonada, hartos de padecer el modelo extractivo de recursos del Cádiz hacia cuentas bancarias personales", reza este extracto del comunicado.

Comunicado completo de Brigadas Amarillas

El comunicado completo de Brigadas Amarillas lanzado es el siguiente: "El Colectivo Cadista Brigadas Amarillas mediante el presente comunicado hace público el llamamiento desesperado a la afición para ponernos al mando de la amarga y desfavorable situación que vamos a vivir en las próximas jornadas:

Desde nuestro Colectivo conminamos al resto de aficionados y aficionadas, incluyendo simpatizantes que alguna vez se unieron a nuestra historia, a desplegar todas las ganas y la ilusión que sean posibles para salir de la encrucijada a la que nos ha llevado la negligencia del actual Consejo de Administración, encabezado por los individuos Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras. No por esperado y presentido el fracaso nos debe llevar a dejar de luchar por lo que llevamos toda la vida defendiendo.

Es por ello que solicitamos a la totalidad de la hinchada que en los próximos partidos en el Nuevo Mirandilla nos aliemos los y las cadistas en adoptar una actitud protagonista, reventando de cadismo todos los graderíos, salvo el palco, para que animando con la mayor de nuestras fuerzas antes y durante todo el encuentro, entre todos y todas podamos ayudar a salvaguardar la nave amarilla del naufragio que nos lleva inevitablemente al hundimiento en categorías de nefasto recuerdo, por culpa del patrón de gestión instaurado por los actuales dueños de la mayoría accionarial, donde prima el afán de lucro personal en cualquier decisión adoptada, como pone de manifiesto la ridícula promoción de entradas, a todas luces insuficiente para motivar al maltratado abonado, y abonada, hartos de padecer el modelo extractivo de recursos del Cádiz hacia cuentas bancarias personales.

Imagen del comunicado completo de Brigadas Amarillas

Tenemos la completa certeza que la permanencia solo se logrará con el apoyo inquebrantable e insustituible de la masa social cadista, que junto con la entrega de nuestros jugadores profesionales serán los que salven al Club de la deriva establecida por un narcisista presidente que solo busca enriquecerse a costa de la pasión de todas las personas que sienten de verdad este escudo y estos valores. Al que ya solo le pedimos que deje de torpedear este cometido de los y las que únicamente buscan lo mejor para la entidad".