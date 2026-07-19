Humberto Álvarez, psicólogo y coach deportivo: "Pocos deberían dudar de España; se merece nuestra confianza plena"

Humberto Álvarez, psicólogo general sanitario y coach deportivo, analiza para ESTADIO Deportivo la salud mental en el fútbol, el papel del psicólogo en los vestuarios , para el que pide más visibilidad y la fortaleza mental de la selección española durante un Mundial con el que sueña ganar

Humberto Álvarez, psicólogo general sanitario y coach deportivo que atiende a ESTADIO Deportivo en pleno Mundial. El profesional de la salud mental cuenta a este diario como los deportistas de élites no están exentos de los problemas mentales de personas más anónimas teniendo que añadir también el estar en el foco mediático. Además, aún cuando España estaba en cuartos de final, apostó por confiar en la Roja en una afirmación que pasados los días se convirtió en todo un acierto.

- ¿Qué tal Humberto, cómo estas?

- Muy buenas y gracias por darme esta oportunidsd de poder charlar ocntigo. A ver que nos sale de aquí no y poder reflexionar un poco sobre este mundo que tanto nos apasiona como es el fútbol.

- ¿Cómo te definirías a nivel profesional?

- Llevo dedicándome al tema de la psicología un total de cinco o seis años, trabajo actualmente de manera independiente, trabajo actualmente en el ámbito clínico, trabajo para un centro privado, donde má que nada lo que solemos tratar son patologías más graves. También soy psicoterapeuta, y trabajo con personas que vienen por cualquier tipo de circunstancia, o problemas, pues más banales o más del día a día. Dentro de todo esto, pues, me da la oportunidad de poder diferentes ámbitos y tener la experiencia de enfrentarme a estas tormentas pues que todas las personas tenemos que pasar. Hoy en día la salud mental pues ha cambiado un poco la visión que tenemos sobre ella y bueno a mi siempre ha sido un ámbito que me ha apasionado junto con el deporte, tengo la suerte de poder estar acompañando a personas en sus procesos que a veces son dolorosos y a veces son muy enriquecedores. Siempre digo que yo aprendo más del paciente que ellos de mi

- En tu experiencia como profesional. Habiendo tratado a los llamados héroes anónimos que pelean una batalla cada día y otros que no son tan anónimos. ¿Es diferente el paciente anónimo que el paciente que a lo mejor tiene esos problemas derivados por el propio deporte al que se dedican profesionalmente?

- La psicología tiene una rama también muy importante que es la psicología deportiva y no se si recordáis el caso de Simon Biles en los Juegos Olímpicos. Que visionó esa fuente tan importante que es la salud mental para el deporte de competición. Eso es uno de los ejemplos de tanto, recuerdo también Andrés Iniesta en su testimonio pudo expresarse también que pasó por un periodo de depresión. La idiosincrasia de un deportista de élite es muy diferente a una persona más anónima que vive en su día a día porque el deportista no solo tiene ese escaparate mundial y más si es un deportista de primer nivel. Que junto con su vida personal pues también tiene que saber gestionar esas presiones, esas metas, esos objetivos que te puede proponer dedicarte al deporte profesional. Una persona anónima, un héroe anónimo que hoy en día tenemos tantas barreras que saltar en la vida y llegar también a cumplir nuestros objetivos con la familia, con el trabajo. Se me ocurre también personas que están pasando procesos muy importantes como puede ser un maltrato en la pareja o depresiones recurrentes como es el trastorno por bipolaridad... Creo que a nivel de héroes, son tanto uno como otro pero claro el tipo y la idiosincrasia al que se enfrenta un deportista de élite pues le da ese plus también que le añade a su vida personal pues ese factor de riesgo que hay que saber gestionar y hay que saber ponerse con ello.

- ¿En qué momento crees que se encuentra la psicología en relación al alto rendimiento y más concretamente al fútbol?

- Yo creo que ha ido de la mano la psicología deportiva junto con la psicología a nivel normal, de personas de a pie. Recuerdo cuando yo era pequeño y ya peino canas, el que iba al psicólogo era el 'desvíado' el 'loco' y ya se está viendo que casi que está de moda que tampoco tenemos que irnos tanto a un extremo o a otro. No todo el mundo necesita terapia como se viene diciendo hoy en día pero si se ha visibilizado bastante y hay una facilidad hoy para pedir ayuda a un profesional importante. Millones de futbolistas en este caso o deportistas de élite, de hace 20 o 30 años, seguramente lo que pasa que a lo mejor no nos hemos enterado porque no se visibilizaba, pues también tuvieron que parar su carrera por un trastorno de ansiedad, de depresión, por un momento que no se supo gestionar bien y hoy en día por suerte pues se habla en medios de comunicación, está bien visto que un coach deportivo o que un psicólogo acompañe a cada futbolista y ellos mismos en entrevistas o en podcast pues lo recomiendan. Que gran paso que se visibilice la importancia de la psique, de la psicología y no solamente del físico. Se tendía a ver el deporte como algo físico, como tener capacidades físicas para poder dedicarte a eso. La mente y el cuerpo van siempre de la mano

- ¿Crees que el hecho de que algunos deportistas hayan visibilizado la psicología para que el resto de la población vea la psicología y acudir a un psicólogo como algo positivo?

- Rotundamente sí. Las personas que actúan como ídolos de tantísimas personas... El fútbol mueve millones, el baloncesto, la NBA mueve millones, es un facilitador para que las personas entiendan también que es muy importante... Si mi ídolo ha conseguido superar dificultades a través de la ayuda de un profesional, porque no lo voy hacer yo también. Hoy en día la psicología está en manos de todo. Un poco menos la seguridad social por las listas de espera como en la privada y siempre el que prueba, siempre va hablar bien. Podemos dar con profesionales que no vinculemos demasiado pero siempre van hablar bien y que un deportista, un ídolo o una persona famosa pueda hablar abiertamente de que acude a terapia, que ha sido acompañado en terapia, que un profesional le ha ayudado con sus dificultades pues siempre va ser una cosa para halagar. Eso facilitará que las personas que lo tienen como ídolo pues los puedan seguir y lo vean más normal.

- La figura del psicólogo dentro del fútbol. ¿Crees que está suficientemente valorada?

- Si tuviéramos que mirar la típica revista que suele salir a principio de temporada, con todo el equipo, el cuerpo técnico, no sale el psicólogo. Quizás sea una de las figuras más importantes dentro del vestuario. Quizás faltaría un poquito más, no voy a pedir que salgamos en las 'estampitas' de Panini pero si que también se nos de esa importancia. Supongo que con el tiempo todo esto irá cambiando un poco y también consideramos que el psicólogo tiene que estar siempre a la sombra. Que lo importante es el futbolist o el deportista, que son los que consiguen los logros para el equipo, etcétera. Como hemos dicho antes, cuerpo y mente van de la mano y si esa mente en un momento pues se bloquea, el facilitador, el que te acompaña, el que está contigo para ese bloqueo mental, pues también debería tener su reconocimiento. Aunque no firmemos autógrafos.

- La imagen de un jugador de Primera que entra en el segundo tiempo y debido a un ataque de ansiedad o de pánico. Sus compañeros desde la propia banda le dicen "respira, tranquilízate y olvídate de lo que está pasando y piensa solo en ti". ¿Puede un problema psicológico tanto en la previa de un gran evento como durante parar las piernas?

- Toda persona que haya sufrido en cualquier momento un ataque de pánico todo lo que ese futbolista podía estar sintiendo. Ese bloqueo tanto de cuerpo como de mente, donde ves una visión de túnel, donde el aire no te entra por más que no tengas problemas respiratorios, eso no responde a cualquier problema físico. Un ataque de pánico nos puede dar a cualquiera en cualquier momento, se sabe que es muy limitante. La presión a la que están sometidos estas figuras, estos deportistas de élite pues puede ser un factor muy de riesgo para que podamos sufrir una falta de gestión correcta y nos bloqueemos. Haya un cortocircuito y supongo que mirar a las gradas y ver a tantas personas pendientes de ti pues no facilita las cosas. Que gran importancia lo que le decían desde la banda. Eso es todo lo que deberíamos hacer ante un ataque de pánico. No nos vamos a morir pero si se sabe que es muy limitante y puede llegar la persona a desmayarse o a pasarlo realmente mal.

- Hablando de los nombres propios de deportistas que han expresado públicamente problemas de salud mental. ¿Crees que se está trivializando a nivel general con la salud mental? ¿Está de moda acudir al psicólogo?

- Creo que la salud mental como todo lo que se pone de moda pues tiende a viralizarse y no todo es salud mental y no todo el mundo necesita ayuda de un profesional y todo el mundo en internet que se puede grabar un vídeo o una charla está autorizado a hablar de la salud mental. Vende muchos libros la auto ayuda, las personas queremos conocernos, las personas no solamente queremos conocernos sino que queremos una fórmula. "Oye me siento mal, no me están saliendo las cosas bien". Por eso tienen tantos éxitos y se viralizan los típicos 'las 5 claves para sentirte mejor' o 'las 10 cosas que debes hacer para que la depresión no te atrape'. Esto es algo más serio. No se me ocurriría que si tengo una afección en el corazón que me trate un video o un youtuber o una persona que me vaya a decir en Youtube cuáles son las claves para que mi corazón funcione bien. Si es importante que si creemos que estamos demasiado metidos durante un tiempo prudente pues en una tristeza infinita o que la apatía me come o que no encuentro una salida a cualquier tipo de problema. Es bueno que alguien que haya estudiado me pueda ayudar. Pero si es verdad que como todo lo que se pone de moda, pues se viraliza y ahora de tanta información muchas veces nos saturamos. Las personas, de tanta información de uno y otro al final no sabemos ni lo que nos están diciendo.

El Mundial y la selección española.

- ¿Cómo crees que pudo influir en el grupo de Luis de la Fuente ese empate en la primera jornada?

- Creo que este es el primer Mundial que se juega en tres países diferentes. Tres países que son bastantes kilómetros. Un periodista o el mismo Luis de la Fuente comentar que aclimatarte a Estados Unidos, Canadá o México, un viaje tan largo y entre partido y partido hay muchos kilómetros que hacer. Adaptarse a una nueva vida, de noche y de día, a lo que estás acostumbrado. Como estamos hablando de la psicología, eso influye mucho en un grupo. Creo que pocos deberíamos dudar de España. Desde Luis Aragonés tiene una seña propia muy importante, unas características que siempre salen a la luz. España siempre se ve como un equipo que juega al fútbol, que sabe tocar, que sus jugadores son una piña, que entre ellos se conocen muy bien. A pesar de que van pasando los años, pues siguen viniendo los éxitos y quitando ese 2018, por lo demás siempre se ha visto una selección muy reconocible.

El primer partido es de aclimatación y además Cabo Verde ha demostrado no ser poca cosa. ¿Porqué no vamos a soñar?. Me llama la atención el liderazgo que tiene ese vestuario. Rodri, un Balón de Oro que tiene toda la autoridad del mundo para hacer piña. Jugadores que se conocen, juegan juntos como Lamine Yamal, Ferran Torres... Son futbolistas que ganaron hace poco la Nations League y la Eurocopa, se merecemn nuestra confianza plena.

- El mensaje de Nico Williams en redes sociales por su lesión y la charla con Luis de la Fuente. ¿Qué valoración haces sobre este episodio?

- Uno de los aspectos que se suele trabajar en el coaching o en la psicología deportiva es la gestión sobre todo de la presión. Ten en cuenta que son ídolos mediáticos que están expuestos a críticas, tanto también como halagos evidentemente. Son endiosados por algunos y son bastante repudiados por otro. Creo que Nico Williams ha tenido un año bastante complicado con las lesiones. Una lesión no solo afecta al físico porque también en el tema psicológico... Te separan del grupo, dejas de entrenar con ellos, te centras en una recuperación, eres joven, tienes ganas de comerte el mundo. En ese momento tienes que parar y no todos lo futbolistas saben gestionar bien esa parada. Es muy importante ahí la psicología para que puedas afrontar la recuperación del mejor modo posible. Son jóvenes y se van a recuperar pero yo creo que Luis de la Fuente si intentó ahí quitar presión sobre como decir "no te pongas una meta tan difusa, lo mismo llegamos o lo mismo no. Hay muchos aspectos que pueden influir y vayamos paso a paso". Croe que su sustituto lo está haciendo bastante bien, Álex Baena. Todos sabemos que Nico Williams tiene unas ganas de comerse el mundo tremendas y a parte que es un futbolista magnífico. Supongo que querrá estar con sus compañeros y más en un Mundial.