Movimientos que dificultan otra opción para la portería del Sevilla: "Ahí es donde quiero estar"

El joven cancerbero Armin Pecsi, en la agenda nervionense, expresa su deseo de dar el salto al primer equipo del Liverpool, en cuya portería se vienen produciendo diferentes movimientos que podrían concederle serias opciones de dar ese paso, lo que descartaría su cesión

Una vez rotas las negociaciones para la venta de la mayoría accionarial del club a Sergio Ramos y su inversor mexicano, y a la espera de que se posicionen los nuevos interesados, el Sevilla FC tratará de acelerar a partir de la próxima semana una planificación que ya va "con retraso", como advirtió en su momento Luis García Plaza. El técnico madrileño, pese a lo incierto de su futuro en estas últimas semanas, ha permanecido en contacto directo con José Ignacio Navarro, mando derecha de Antonio Cordón que quedará al frente de la dirección deportiva, y han ido trazando una hoja de ruta con una prioridad urgente: el fichaje de un portero.

Una remodelación integral de la portería del Sevilla FC

A la salida ya confirmada de Orjan Nyland, que se ha despedido como "un sevillista más" de la afición antes de poner rumbo al Mundial, se suma la marcha de Odysseas Vlachodimos, al que será imposible retener por las pretensiones del Newcastle. Eso deja al canterano Alberto Flores como único guardameta en estos momentos, sin estar del todo claro si tendrá sitio o no en la primera plantilla. Por ello, es muy probable que tengan que ser dos los metas contratados este verano.

En este sentido, ESTADIO Deportivo viene informado de que el gran favorito es Diego Conde, con quien Cordón ya mantuvo contactos antes de hacer las maletas. El Villarreal, además, pondría facilidades para un traspaso a bajo coste que podría ser asumible pese a la delicada situación económica. Pero al mismo tiempo también se ha apuntado la opción de otro cancerbero más joven como Armin Pecsi, sin apenas experiencia en la elite pero al que todos auguran una gran proyección.

Una apuesta de futuro: sus números en la Premier League 2

El meta húngaro de solo 21 años firmó el pasado verano con el Liverpool hasta 2030, al desembolsar 1,78 millones de euros por su pase al Puskas Akademia, donde se formó. Pero en la presente campaña ha militado en su equipo sub 21 en la Premier League 2, donde ha disputado 17 partidos, yendo convocado en cinco ocasiones con el primer equipo.

Pecsi agradece los consejos de Alisson Becker y mira al futuro

De hecho, con Alisson Becker y Mamardashvili lesionados, estuvo a punto de debutar el asado mes de abril ante el Crystal Palace por las molestias de Woodman, recordando ahora cómo vivió ese momento. "Todo sucedió muy rápido, estaba emocionado por saltar al campo y pensé: 'Para esto esperas toda tu vida'. Alisson se me acercó y me dijo: 'Haz tu trabajo, haz lo que sabes hacer', y me deseó lo mejor. La semana siguiente vino y me preguntó '¿estabas nervioso?', y le dije 'sí, pero estaba emocionado'. Le dije que siempre recordaría que me había deseado lo mejor", ha afirmado Pecsi en Liverpool Echo.

Finalmente, Woodman aguantó todo el partido y el húngaro se quedó con las ganas de estrenarse, pero tiene claro este proceso de aprendizaje le servirá para un futuro no muy lejano. "Espero jugar buenos partidos en el Liverpool, esta no va a ser mi mejor historia. Fue una experiencia muy buena, pero en cierto modo me sentí normal porque ahí es donde quiero estar. La pretemporada me ayudó mucho porque en ese momento no estaba seguro de cómo te preparas para los partidos en un club grande. También me ayudó cuando ser el tercer portero y estar en el campo ayudando a mis compañeros a calentar. Fue una experiencia realmente buena. He aprendido muchísimo", sentenció.

Alisson, Mamardashvili y Woodman, ninguno tiene su futuro claro

Ahora, su futuro queda en el aire, sin descartar una cesión de la que estaría pendiente el Sevilla FC. Pero los movimientos en torno a la portería del Liverpool son inciertos y todo ello podría retrasar la decisión definitiva del club inglés sobre el internacional sub 21. Así, la prensa británica indica que la Juventus podría estar en negociaciones avanzadas por Alisson, pero el periodista Nicolo Schira también indica que es Mamardashvili quien desea salir al no sentirse protagonista, siendo ofrecido a Inter de Milán y Fiorentina, además del propio conjunto turinés. A ello, además, hay que sumar que Woodman acaba contrato y en Anfield aún no han comunicado si ejecutarán la opción para ampliarlo por una temporada más, por lo que Pecsi aguarda con opciones de dar el salto, lo que frustraría el interés nervionense.

Aunque nació en Austria, Pecsi se ha desarrollado futbolísticamente en Hungría, pasando muy joven por las filas del FC Gyor y viviendo su primera experiencia como profesional en Csakvar, de la segunda división húngara, donde militó como cedido en la primera mitad de la campaña 23/24. Luego fue repescado por el Puskas Akademia, con el que jugó 52 choques en una temporada y media, ya sí en la máxima categoría.