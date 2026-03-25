Los detalles del contrato de Luis García Plaza con el Sevilla FC: "Tiene sus cositas"

"En lo que está firmado pone hasta 2027", explica el técnico madrileño al ser preguntado por las particularidades de ese contrato que ha firmado con el Sevilla FC para lo que queda de esta temporada y la siguiente: "En el fútbol, los contratos no atan a nadie"

Xavier García Plaza y Víctor Orta tenía contratos en vigor hasta 2027. Matías Almeyda había firmado hasta 2028. Son tres ejemplos muy recientes del escaso valor que a la hora de la verdad tienen la fecha de caducidad en una vinculación. Nadie sabe qué puede pasar mañana y qué consecuencias tendrá lo que suceda. Sobre esta espiral casi filosófica de la vida aplicada al fútbol ha divagado Luis García Plaza a la hora de intentar ser lo más aséptico posible a la hora de responder a la pregunta sobre los detalles sobre su contrato.

A priori, el Sevilla FC buscaba un entrenador que accediese a comprometerse de manera exclusiva para estos nueve partidos y los candidatos generalmente pedían asegurarse un año más en caso de lograr la permanencia. En este contexto, Luis García Plaza ha firmado hasta el 30 de junio de 2027 y, aunque no lo ha verbalizado, ha dado a entender que en todo acuerdo ambas partes suelen incluir diversas cláusulas liberatorias en situaciones que no quiso puntualizar. Sí ha compartido, como experiencia, que estuvo mucho tiempo en sitios adonde parecía ir de paso y duró poquísimo en lugares que ideales para echar raíces. Es decir, que ponga lo que ponga en el contrato, sabe que si no hay permanencia no hay continuidad.

El Sevilla FC lleva nueve entrenadores en menos de cuatro años

"Me pasó algo similar en el Deportivo Alavés. Llevaban ocho entrenadores en tres años y yo he estado dos años y medio allí. Pues ojalá sea eso. No estaría mal, desde luego. Recuerdo que un periodista allí me hizo la misma pregunta. Es verdad que es una situación parecida. Allí fui cuando llevaban ocho entrenadores en tres temporadas y hemos logrado estar dos años y medio. Ojalá podamos estar aquí en septiembre".

Los detalles de su contrato hasta 2027: ¿El segundo año está condicionado a la salvación o no?

"El futuro en el fútbol... Los contratos no atan a nadie. O sea, tenemos hasta 2027. Pero a veces me firmaron contratos de un año, como en el Deportivo Alavés y renové. Y cuando firmé un contrato de dos años más, estuve sólo medio año. Yo estuve al principio de las negociaciones porque contactaron conmigo. Después, ya ha sido todo entre mis agentes y ellos. Y han sido negociaciones muy fluidas. Se llegó al acuerdo en nada. ¿Por qué? Porque ellos vieron predilección en mí y yo vi predilección en ellos".

"Eso es lo fundamental. A partir de ahí, lo que digo: se hizo muy rápido. Se hizo bien. Y contento. Todos los contratos tienen todas sus cositas. Al final, está firmado hasta 2027. Y aquí es donde quiero estar. ¿Vale? Pero si te digo lo que estoy pensando yo no tengo eso en mi cabeza. Yo pienso en el futuro. Ojalá sea para más. Porque nunca sabes en el futuro qué puede pasar. Pero hemos firmado hasta ese año. Esa es la verdad".

Luis García Plaza recibió ofertas de varios rivales directos del Sevilla FC

"Bueno, lo que haya pasado entre conversaciones privadas entre otros clubes y yo queda entre nosotros. Entonces, no tengo que decir si ha habido oferta de Levante, de Oviedo, de... Sí que tengo que tener oferta en el extranjero, lo digo porque como no os importa tanto... Pero lo que haya pasado entre equipos y yo queda ahí. Estoy aquí porque el Sevilla FC me llamó, estoy muy ilusionado y con muchas ganas. Me veo muy capacitado para sacar adelante la situación".

"Estamos hablando mucho del ejemplo del Levante. Cuando llegué, a falta de una semana para jugar había 10 jugadores. En el primer partido, contra el Zaragoza, iba con 15 jugadores en la lista. Había un proceso concursal... Pero fíjate: en ese momento tan difícil se puso un germen que, después, al año siguiente, sirve para hacer una de las cosas más bonitas que recuerdo en mi vida (ascenso)".

"Esto que cuento de cuando empezamos en el Levante no tiene comparación con el Sevilla de ahora; pero sí que es un momento complicado también el que se está viviendo aquí. Ojalá todo esto nos sirva para poder concretar el objetivo y, a partir de ahí, crecer para poder hacer algo bonito". El director deportivo, Antonio Cordón, sentado a su lado, asentía y compartía la reflexión del técnico madrileño.