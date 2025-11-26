Así queda la clasificación de la Champions League tras el triunfo del PSG y el pinchazo del Bayern Múnich

Este miércoles se disputaron un total de nueve encuentros en la fase liga de la Champions League. Jugaron por parte de los españoles el Atlético de Madrid con un importante triunfo ante el Inter y el Real Madrid que en Grecia se coronó con un espectacular 3-4, firmando todos los goles merengues, el francés Mbappé

Noche de Champions League a la altura de la que es considerada la competición más importante a nivel de clubes. Un total de nueve encuentros se disputaron este miércoles en los que hubo un total de 38 goles. Entre todos los partidos de la fase liga de Champions League disputados este miércoles, destacaron el triunfo del Arsenal ante el Bayern de Múnich que le sirve para colocarse líder, la derrota del Liverpool contra todo pronóstico ante el PSV. La victoria del PSG ante el Tottenham por 5-3. Además, los dos triunfos españoles de Real Madrid y Atlético de Madrid ante Olympiacos e Inter respectivamente.

Arsenal 3-1 Bayern Múnich

Quién le hubiera dicho al Arsenal no hace tanto que sometería con tanta superioridad al Bayern Múnich, su bestia negra en Europa en la última década. Y quién les diría que casi se les quedaría corto el 3-1 que endosaron a los bávaros, para la exhibición de poderío de los de Mikel Arteta que se quedan como el único equipo de la Champions League que ha ganado sus cinco partidos.

Liverpool 1-4 PSV

El Liverpool cayó con estrépito este miércoles ante el PSV (1-4), en la quinta jornada de la Liga de Campeones, y continúa con la mala racha de resultados tras haber perdido ocho encuentros de los últimos once partidos.

PSG 5-3 Tottenham

Tuteado durante el primer tiempo, dos veces por debajo en el marcador ante el Tottenham, hasta ahora invicto, el París Saint-Germain, vigente campeón, emergió en su estadio para sumar su cuarta victoria en la Liga de Camepones que les garantiza casi la clasificación para la siguiente fase (5-3).

Olympiacos 3-4 Real Madrid

El primer triunfo en partido oficial de la historia del Real Madrid en Grecia, con una exhibición futbolística de Vinícius y goleadora de Kylian Mbappé, autor de cuatro tantos que sin embargo no espantan los fantasmas por una fragilidad defensiva que premió el ímpetu de Olympiacos.

Atlético de Madrid 2-1 Inter

Se adelantó el Atlético de Madrid rápidamente. Fue en el minuto 9 cuando Julián Álvarez hizo el primero para los colchoneros. Delante estaba nada menos que el finalista de la Champions League 2024/25. Los interistas empataron en el arranque del segundo tiempo gracias al tanto de Zielinski. Pero la épica volvió a aparecer en el Metropolitano cuando Jiménez hizo el 2-1 en el 93 para dejar a los rojiblancos con casi todas las opciones posibles de meterse directamente en los octavos olímpicos.

Resultados de la jornada 5 de la fase liga de la Champions League actualizada

Clasificación actualizada de la fase liga de la Champions League