Sevilla Atlético 1-0 Marbella: Nico Guillén da un respiro a Luci

Primer triunfo desde el cambio de técnico del filial nervionense, que reacciona cinco jornadas después y aguardará con otro talante el próximo viernes a un 'gallito' como el Nàstic

Comparecía el Sevilla Atlético ante su público este sábado con las bajas por lesión de Isra Domínguez y Juank Cortéz, mientras que Andrés Castrín, Joaquín Martínez 'Oso' y Miguel Sierra estaban concentrados con el primer equipo, nómina a la que se sumaría en cuanto acabase su compromiso con el filial Alberto Flores, lo que motivó la llamada del central Leo Merino y los jugadores de banda del C Eric Alcaide y Manuel Arenas. Seguía el indultado Alberto Collado, por supuesto. Por suerte, el meta fontaniego no dejó solos a sus compañeros, puesto que sus intervenciones volvieron a ser decisivas, especialmente una a Luis Alcalde al filo del ecuador del segundo tiempo tras un lanzamiento desde la frontal que terminó con la fenomenal estirada del '13'. Fue la antesala del 1-0, obra del más pequeño de la clase.

No pudo hacer nada Manu García ante el zurdazo raso y seco, pegado a la base del poste, del mediocentro onubense, un líder a sus 17 años del segundo equipo blanquirrojo, del que es un referente tras nueve años en una cantera cuyos responsables lo captaron con 8 del Tartessos. Moverían enseguida sus banquillos ambos entrenadores, fortaleciendo Luci Martín tanto su 'sala de máquinas' como su delantera, hombre por hombre, arriesgando un poco más con Álex López y, sobre todo, un Rodri Ríos que volvía a su antigua casa. Justo tras la gran ocasión de Luis Alcalde, lo intentó sin suerte Eugeni Valderrama, aunque costaba a los costasoleños hilvanar ataques. De hecho, el más claro había sido el del minuto 41 y ni siquiera se produjo un disparo entre palos: pase de la muerte de Álex Martínez y no llega a apuntillar en boca de gol Pau Palacín.

Con los foráneos volcados a la desesperada y el SAT tirando de oficio con los roles lógicos cambiados, el tiempo pasaba sin acciones dignas de mención, la mejor noticia para un equipo que volvía cinco jornadas después a la senda del triunfo e inauguraba el casillero de sonrisas de su nuevo entrenador. Salieron momentáneamente del descenso los franjirrojos, que dependían para ello del resultado del Antequera CF en Elda, aunque, como poco, encararán el choque ante el Nàstic de Tarragona del próximo viernes 5 de diciembre a las 20:30 horas, de nuevo como locales, con menos ansiedad y la oportunidad de dar un doble golpe en la mesa.

Ficha técnica

Sevilla Atlético: Alberto Flores; Espiñeira, Iker Muñoz, Sergio Martínez, David López; Nico Guillén (Rivera 80'), Lulo Dasilva; Raihani (Eric Alcaide 57'), Collado (Robert Jalade 90'), Edu Altozano (Alexis Ciria 57'); e Ibra Sow (Álex Costa 80').

Marbella FC: Manu García; Valentino, Gabri, Escassi, Álex Martínez (Rodri Ríos 75'); Luis Acosta (Álex López 75'), Adrián Ruiz; Cambra (Ohemeng 71'), Luis Alcalde, Eugeni (Luis Muñoz 71'); y Pau Palacín (Alexiel 61').

Árbitro: Morales Moreno (almeriense). Amarillas a los locales Nico Guillén y Robert Jalade, así como a los visitantes Valentino y Gabri.

Gol: 1-0 (72') Nico Guillén.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 14ª en el Grupo 2 de Primera RFEF, disputado en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios de Sevilla ante 735 espectadores.