Lista de 25 de Almeyda para El Gran Derbi, con los tres regresos esperados

Vuelve Carmona de sanción, se recuperan Azpilicueta e Isaac Romero, y conforman la enfermería nervionense Vargas, Suazo, Nianzou y Januzaj

El máximo responsable técnico del Sevilla FC, como acostumbra, ofrecía en la tarde de este sábado, víspera de El Gran Derbi, su convocatoria para el encuentro dominical ante el Real Betis. Si García Pimienta escondía alguna vez que otras sus cartas hasta el mismo día del choque, no está ocurriendo así como Matías Almeyda, que recupera a los tres futbolistas esperados y tiene las cinco bajas anunciadas, cuatro obligadas por lesión y la habitual del meta Álvaro Fernández por decisión propia, ya que no entra en sus planes y sólo tuvo la oportunidad del primer amistoso, quedándose fuera de todas las convocatorias hasta la fecha, por lo que, como en verano, deberá buscar una salida en enero para no pasarse el año en blanco.

Así las cosas, llegaron a tiempo los otrora tocados César Azpilicueta e Isaac Romero, con sesiones suficientes para constatar que podrán jugar, incluso de inicio, ante el eterno rival si lo estima conveniente el 'Pelado'. Corrieron la suerte contraria Tanguy Nianzou, Rubén Vargas, Gabriel Suazo y Adnan Januzaj, las tres últimas víctimas colaterales de la última visita a Cornellà-El Prat para enfrentarse con el RCD Espanyol. Por su parte, José Ángel Carmona ya saldó sus cuentas con los comités y comenzará nuevo ciclo de amonestaciones frente a los verdiblancos, con los que tiene alguna que otra cuenta pendiente. Se mantiene apercibido Gerard Fernández, más conocido como Peque, así como un Nianzou que no pondrá en riesgo su presencia en la siguiente jornada por razones obvias. La presencia de jugadores con dorsal del filial aumenta hasta cinco con el salto del atacante Miguel Sierra, que se une a los más frecuentes Andrés Castrín, Joaquín 'Oso', Manu Bueno y el tercer portero, Alberto Flores, ya que Ramón Martínez luce este curso el '24' y no alternará los mayores con el segundo equipo más.

La citación completa de 25 futbolistas para enfrentarse al Real Betis

La nómina de elegidos para el encuentro de la máxima rivalidad en LaLiga ante el Real Betis de este domingo 30 de noviembre a partir de las 16:15 horas en el Estadio Ramón Sanchez-Pizjuán está compuesta por 25 futbolistas. A saber: los porteros Odysseas Vlachodimos, Örjan Nyland y Alberto Flores; los defensas Juanlu Sánchez, José Ángel Carmona, César Azpilicueta, Fábio Cardoso, Ramón Martínez, Marcao Teixeira, Kike Salas, Andrés Castrín y Joaquín Martínez 'Oso'; los centrocampistas Nemanja Gudelj, Joan Jordán, Lucien Agoumé, Batista Mendy, Djibril Sow, Manu Bueno, 'Peque' Fernández, Alfon González, Chidera Ejuke y Miguel Sierra; así como los delanteros Alexis Sánchez, Isaac Romero y Akor Adams.