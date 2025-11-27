Rafa Nadal aconseja a Lamine Yamal: ''Que se rodee de gente que le ayude de verdad''

El extenista habló un año después de su retirada profesional en el programa Universo Valdano, donde habló también sobre el joven jugador del Barcelona

El 19 de noviembre de 2024 la leyenda del tenis español, Rafael Nadal, anunciaba su retirada del tenis profesional. Poco más de un año después, fue uno de los invitados de lujo en el programa Universo Valdano, donde precisamente ha hablado de como fue conseguir el éxito desde muy joven.

El 15 de agosto de 2004 comenzó toda una leyenda, siendo la fecha en la que Rafael Nadal estrenó su palmarés con su primer título ATP Tour sobre la tierra batida de Sopot a los 18 años. El resto ya es historia, hasta su retirada el pasado año ha levantado 91 trofeos más a lo largo de su carrera, 22 de ellos de categoría Grand Slam. Otra persona que ha alcanzado el éxito muy joven es Lamine Yamal, que a sus 18 años promete en convertirse en toda una leyenda, por ello, Nadal ha querido aconsejarle desde su experiencia.

Los consejos de Rafa Nadal a Lamine Yamal

El programa Universo Valdano lleva cada lunes una figura del fútbol, por lo que esta semana cambió todo al ser el primer invitado que no es futbolista. Jorge Valdano, exfutbolista y entrenador, entrevistó a Rafa Nadal y hablaron sobre la importancia de rodearse de un buen ambiente.

Lidiar con la fama no es fácil, y mucho menos con 18 años cómo tiene Lamine Yamal, por lo que el balear le aconsejó lo siguiente: ''Qué se rodee de gente que lo ayude de verdad. Que quieran lo mejor para él, y que sea lo suficientemente inteligente para escuchar las cosas que los personajes de éxito no quieren escuchar. Que el sepa escuchar''.

Una reflexión sobre la fama

Además de escuchar a los que más te quieren, para el extenista es importante escucharte a ti mismo, lo que Nadal cataloga como algo que ''a veces no es fácil cuando eres alguien muy exitoso'': ''Tienes que encontrar tu punto de vuelta a lo que es la vida real, no vivir en un mundo irreal. Esto es algo importante para alguien como él''.

Una experiencia que Nadal conoce de primera mano, ya que la fama le llegó también cuando era muy joven, por lo que sabe que el rumbo se puede perder en un instante. Según cuenta, mientras que muchos personajes de éxito prefieren evitar escuchar las críticas, para él la clave para seguir creciendo es precisamente atender a los consejos que en un primer momento pueden no gustar: ''La manera en que lo toleras o lo haces te puede hacer una persona equilibrada o feliz, o infeliz, si el personaje te consume como persona''