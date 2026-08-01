La UEFA eleva el pulso con Infantino: celebra su marcha atrás, pero exige responsabilidades

La UEFA no da por cerrada la crisis con la FIFA. Tras la retirada del plan de Gianni Infantino para dar entrada al capital privado en el Mundial, el organismo europeo celebra la rectificación, pero exige responsabilidades y acusa a la dirección de la FIFA de actuar con opacidad y sin transparencia

La retirada del polémico proyecto de la FIFA para dar entrada al capital privado en la explotación comercial del Mundial no ha servido para rebajar la tensión entre los principales organismos del fútbol internacional. Apenas unas horas después de que Gianni Infantino anunciara que renunciaba a seguir adelante con la iniciativa, la UEFA respondió con un contundente comunicado en el que celebra la rectificación, pero deja claro que el conflicto está lejos de terminar.

El organismo presidido por Aleksander Čeferin considera que la decisión de la FIFA supone un triunfo del fútbol frente a intereses ajenos al deporte, aunque insiste en que el intento de sacar adelante la operación ha provocado una grave crisis de confianza. Por ello, reclama que se identifique a los responsables de la propuesta y que asuman las consecuencias.

La UEFA carga contra la gestión de Infantino

En su comunicado oficial, la UEFA agradece el rechazo mostrado por federaciones, ligas, clubes, futbolistas, aficionados e incluso dirigentes políticos de distintos países, todos ellos decisivos para que la FIFA acabara retirando el proyecto. "La UEFA celebra la decisión de la FIFA de retirar su plan de vender una participación en sus competiciones, incluida la Copa del Mundo, a manos privadas", comienza el texto.

Sin embargo, el tono cambia rápidamente. El organismo europeo critica con dureza la forma en la que se gestó la iniciativa y denuncia la falta de transparencia durante todo el proceso. "No podemos seguir así, con planes secretos que se llevan a cabo a toda prisa, ideados por individuos anónimos y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas", afirma el comunicado.

Estas palabras evidencian que la UEFA no considera cerrado el asunto pese a la marcha atrás de la FIFA. De hecho, el organismo europeo entiende que la credibilidad del máximo ente del fútbol mundial ha quedado seriamente dañada.

Una crisis que va más allá del Mundial

El origen del conflicto se encuentra en la propuesta impulsada por Infantino para crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial destinada a gestionar los derechos comerciales de las competiciones organizadas por la FIFA, incluido el Mundial.

El plan contemplaba la venta del 20 % de esa nueva sociedad a inversores privados con el objetivo de obtener nuevos recursos económicos para incrementar las ayudas destinadas a las 211 federaciones nacionales.

La iniciativa, sin embargo, encontró una oposición frontal por parte de la UEFA y de sus 55 federaciones miembro, que llegaron a plantear un boicot a las competiciones de la FIFA si el proyecto seguía adelante. Posteriormente, Concacaf y Conmebol también expresaron sus reservas, dejando a Infantino cada vez más aislado.

Ante esa presión internacional, la FIFA terminó retirando la propuesta al considerar que el proyecto había generado una división incompatible con el objetivo de fortalecer el fútbol mundial.

La confianza, en el centro del debate

Lejos de limitarse a celebrar la rectificación, la UEFA ha aprovechado el momento para cuestionar directamente el liderazgo de Infantino.

El comunicado recuerda las promesas realizadas por el dirigente suizo cuando accedió a la presidencia de la FIFA en 2016, especialmente aquellas relacionadas con la transparencia y la gestión de los recursos económicos del organismo. Según la UEFA, ninguna de esas promesas se ha cumplido. "El acuerdo turbio, opaco y a puerta cerrada que ideó e intentó imponer distaba mucho de ser transparente", denuncia el texto, que también critica que la FIFA mantenga unas reservas superiores a los 5.000 millones de dólares sin destinarlas de forma suficiente al desarrollo del fútbol.

Para el organismo europeo, no existe ninguna necesidad de privatizar las competiciones para aumentar la financiación del deporte. Por ello, plantea abrir un debate internacional sobre un nuevo modelo de reparto de recursos a través del programa FIFA Forward, utilizando el dinero ya disponible sin comprometer el control de las grandes competiciones.

La batalla institucional, por tanto, está lejos de finalizar. Aunque Infantino ha retirado su proyecto más controvertido, la UEFA considera que la confianza entre ambas instituciones ha quedado seriamente dañada y reclama una revisión profunda del funcionamiento de la FIFA para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.