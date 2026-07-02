Fernando Alonso le manda un mensaje a Aston Martin para continuar

El piloto asturiano le ha dejado claro al equipo británico la importancia que tiene el Gran Premio de Hungría en su futuro como piloto

Esta semana, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) traslada el liderato más joven de todos los tiempos a Silverstone (Inglaterra), sede del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial. Además, se disputa con formato sprint y en el circuito que albergó, en 1950, la primera carrera de la historia de la Fórmula Uno.

A esta cita, Fernando Alonso llega decimoctavo en el campeonato y con el recuerdo de un legendario circuito en el que logró dos de sus 32 triunfos en la Fórmula Uno: en 2006, cuando revalidó título con Renault; y en 2011, a bordo de un Ferrari. Equipo con el que Sainz, de 31, festejó en esta pista, en 2022, la primera de sus cuatro victorias en la división de honor del automovilismo.

Sin embargo, ni Carlos, ni Fernando -cuyo equipo tiene su sede precisamente en Silverstone- apuntarán alto en la novena prueba del año. Y, además, el asturiano ha dejado claro en la previa del certamen británico que su mente ya está puesta en el Gran Premio de Hungría.

Después de que Adrian Newey confirmase que el AMR26 B llegaría a la pista en el Gran Premio de Hungría 2026 (la última prueba antes del parón de verano), el ovetense se ha mostrado tan ilusionado como exigente con dicha fecha y promesa.

"Creo que es importante ver la dirección que tomamos y todo el tiempo que recuperamos. Desde Bahrein el equipo decidió esperar a que tener un paquete adecuado cuando fuera necesario. No sabíamos si sería la carrera 7, la 12 o al final del año. Pero sabíamos que este era nuestro punto de partida y posición", ha subrayado el bicampeón del mundo.

"Lo que tenemos ahora no es suficiente. Nos falta carga aerodinámica, potencia, algo en la caja de cambios, experiencia, todo este tipo de cosas. Así que teníamos que hacer un estudio, reagruparnos y crear un plan", ha explicado el piloto español.

No obstante, ha rebajado la euforia de sus seguidores respecto a estas mejoras que tendrán para Hungaroring: "Creo que los aficionados quieren que ganemos carreras y que luchemos por el mundial. No creo que pase este año, sea cual sea la mejora, nunca será suficiente. Eso tiene que quedar claro para los aficionados: estamos trabajando día y noche para mejorar el monoplaza, mejoraremos, ganaremos carreras, pero no este año. Esto es solo el primer paso del plan. No puede ser el último".

Su futuro sigue en el aire

Fernando Alonso dejó claro que hasta después del verano no tomaría una decisión sobre su futuro. Ante tantos rumores, ha tenido que matizar que no se marchará a otro equipo, por lo que si cuelga el casco será para seguir involucrado en el proyecto de Aston Martin pero ocupando otro rol en dicha escudería.

Eso sí, para que continúe con el volante entre sus manos deben pasar cosas en Hungría: "Para mí es importante sentir en Hungría que estamos entendiendo cuáles son las debilidades del coche y que las estamos abordando. Especialmente en el paquete aerodinámico, que es el primero que llega. Este año estamos teniendo problemas importantes con cosas muy concretas al volante".

"Y si eso mejora en Hungría y podemos llevar el coche al máximo, entonces creo que hay un camino muy claro y un buen impulso que podemos tomar para el próximo año. Así que eso es para mí lo más importante", ha finalizado el asturiano.