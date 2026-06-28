Fernando Alonso renuncia a Silverstone y Spa con Aston Martin: "Sabemos que va a ser lo mismo"

El piloto asturiano se ratifica en lo que viene diciendo desde hace meses, que la mejoría va a llegar en el parón de verano, y no espera mejoras antes de ahí

Fernando Alonso sorprendía a todos el sábado con un mensaje positivo y un "nos estamos acercando" cuando Aston Martin había sido, claramente, el peor coche en pista en el Gran Premio de Austria durante todo el fin de semana.

El piloto asturiano explicó después a lo que se refería, a que había podido afrontar mejor las curvas y solucionado un problema que venía teniendo desde principios de temporada. Es lo único en lo que pueden avanzar a falta de un nuevo chasis, que se está 'construyendo' en Silverstone, y de las evoluciones del motor, de las que se encarga Honda.

Esos pequeños pasos son los que motivan ahora mismo a los pilotos y al equipo británico que trabaja en pista en el día a día, porque en las carreras cada vez están más atrás. Alonso pudo acabar de nuevo un gran premio, lo cual es muy positivo para que sus ingenieros tomen datos. Pero lo hizo el último y tras ser doblado... por tres veces.

"Bueno, no fue inesperado", admitía Alonso a la finalización del gran premio. "Ha sido otro fin de semana difícil, pero nada que no esperásemos", añadía el ovetense antes de advertir algo que ya ha dicho en varias ocasiones, que hasta el verano, nada. "Sabemos que va a ser lo mismo en Silverstone y Spa", los dos próximos grandes premios.

Obtener datos y los pequeños avances, objetivo inmediato de Alonso

"Fue valioso haber acabado la carrera, haber seguido recopilando datos y haber continuado mejorando en el aspecto operativo. Hemos experimentado progresos en algunas de estas áreas durante las pasadas semanas y esperamos que esto siga siendo así para cuando lleguen las evoluciones", indicaba un Fernando Alonso que sigue manteniendo el mismo mensaje desde Miami, cuando muchos aventuraron un avance mayor en las semanas siguientes.

"Intentamos aprender todo lo que podemos en esos fines de semana. Sabiendo que el rendimiento no está ahí. Todavía necesitamos mejorar algunas cosas operativas. Y usamos este tiempo para eso. Como he dicho, nada nuevo. Llegamos al fin de semana sabiendo cuál es el reto que tenemos por delante. Y aceptamos el reto e intentamos mejorar", confirmaba.

Una vez asumida la realidad, se ilusiona con los pequeños avances y también con cosas como las que vivirá el próximo fin de semana, cuando corren en casa, en Silverstone y ante sus aficionados. "Ahora ya estamos pensando en nuestra carrera de casa, el próximo fin de semana, en Silverstone, donde esperamos optimizar todos los recursos ante nuestros aficionados", sentenciaba.

Carlos Sainz ve avances en Williams

Si Fernando Alonso era realista y no se alteraba por su mal resultado en Red Bull Ring, Carlos Sainz era, incluso, positivo. Y eso que el Williams ha sido el peor coche de la zona media y a él se le rompió el motor en la vuelta 26 y tuvo que abandonar la carrera.

El piloto madrileño, como Fernando Alonso el sábado, se queda con avances que puede ser muy provechosos para el futuro y no con el mal rendimiento de su monoplaza en Spielberg.

"Estábamos teniendo una carrera mejor de lo esperado, con mucho mejor ritmo del que había tenido durante todo el fin de semana. (...) Descubrimos un par de cosas que no estaban yendo del todo bien. Las pudimos corregir y hoy estaba peleando con coches con los que no esperaba luchar, como Audi, Alpine o Haas. Me quedo tranquilo con ese ritmo", afirma un Sainz que no quiso añadir nada sobre el fallo del motor, que se debió a un problema eléctrico, y que mira al futuro con esperanza, ya que no puede tocar más fondo.

"Ahora por lo menos iba como en Barcelona y en las carreras anteriores, donde me sentía cómodo, aunque el rendimiento siga siendo muy pobre. Espero que este haya sido el último de estos fines de semana tan malos que hemos tenido de todo. Al final no hay fiabilidad, no hay ritmo y no hay coche para puntos. Llevaremos una pequeña evolución en Silverstone que esperamos nos sitúe de nuevo en una posición mucha más competitiva de la que estamos ahora", añadía el español.