Newey confirma la fecha exacta en la que Fernando Alonso podrá luchar por cosas más grandes

El Gran Premio de Hungría, que tendrá lugar el 26 de julio, es la fecha marcada por Aston Martin

"Sabemos que va a ser lo mismo en Silverstone y Spa", señalaba Fernando Alonso sobre el pobre rendimiento del Aston Martin en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, celebrado este pasado domingo en el circuito de Red Bull Ring.

El piloto ovetense había acabado último de los que habían llegado a meta -18º clasificado-, pero había sido doblados tres veces por el grupo cabecero y había llegado a 50 segundos del coche que le precedió. Una distancia peor de lo que se había visto últimamente.

Alonso, que se había mostrado muy optimista el día anterior por los avances que estaba viendo en los pequeños detalles que pueden tocar, afirmó que el rendimiento iba a ser el mismo esta semana, en Silverstone, y en dos en el Gran Premio de Bélgica. Resultó curioso que no comentase nada del Gran Premio de Hungría, que también llega antes del parón veraniego. Y ahora se ha entendido el porqué.

"Planeamos que la mejora llegue en Hungría", ha confirmado Adrian Newey este martes, en un video publicado en la web oficial de la escudería británica, en la que el ingeniero deja claro cómo está viviendo todo este duro proceso.

"Está siendo demasiado desafiante, empezamos con el pie izquierdo desde el inicio y quizá pusimos demasiadas expectativas. Los meses de retraso con el resto, porque no empezamos a trabajar hasta marzo de 2025 en el coche del 2026. Es una gran diferencia que cerrar", admitía.

Aston Martin tiene sobrepeso y está lleno de remiendos

Newey reconoce que en estos primeros meses están poniendo parches, algunos del siglo pasado, y eso provoca sobrepeso en el monoplaza. Aunque asume errores propios, traslada de los de Honda a la fábrica japonesa, y afirma que es un problema global que tienen que resolver.

"Tenemos mucho sobrepeso en el monoplaza, viene desde la integración de la unidad de potencia de Honda y lidiar con las vibraciones. Pero tampoco hicimos bien nuestro trabajo. La decisión aerodinámica fue atrevida por mis ideas, pero nos ofreció desafíos que no anticipamos. Dependimos de herramientas y procesos que son parches y remiendos. Algunos, de los primeros tiempos de Jordan. Y el resultado fue la fabricación frustrante de un coche. No había piezas, pero no por la gente y sí por la estructura", narraba Adrian Newey.

Una vez asumidos los problemas, el ingeniero británico indica los cambios que vienen, pone esa fecha para empezar la reacción y señala por lo que podrán pelear Alonso y Stroll si los planes salen como piensa. "La estructura principal sigue con el chasis y la caja de cambios siguiendo sus fundamentos. Pero lo hemos aligerado, hemos vuelto a homologar el chasis y habrá cambios ligeros en la suspensión trasera. Además de desarrollar un nuevo frontal y las superficies aerodinámicas", desvela Newey, quien reconoce que es un "gran paquete de mejoras".

Newey predice "un paso grande" a partir de Hungría

"Predecimos un paso grande, pero no puedo dar un número porque históricamente no somos buenos en este equipo en simulaciones de ingeniería. Espero que cambie y que se vean las ganancias reales", añadía un Newey que se mojó sobre el futuro de Alonso, al que ve el próximo año conduciendo en Aston Martin.

"Si ve que vamos en buena dirección estará comprometido a seguir detrás del volante. (...) Tiene muchas ganas. Si va bien, espero que le veamos en el coche otro curso más. Fernando nos da experiencia, el sentimiento en el coche y la capacidad de guiar el desarrollo", afirma Adrian Newey sobre el piloto español, al que quiere darle un coche para pelear por cosas importantes.