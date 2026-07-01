Aston Martin se adelanta y confirma el futuro de Fernando Alonso

El asturiano ha dejado claro que no fichará por ningún otro equipo cuando finalice 2026 y, ahora, Adrian Newey ha hecho referencias a las intenciones del bicampeón del mundo

Fernando Alonso dijo que hasta después del parón veraniego que volverá a vivir la Fórmula 1, del 26 de julio al 23 de agosto, no se pronunciaría sobre su futuro. Porque supuestamente era cuando Aston Martin le había prometido sacar un AMR26 B viendo todos los contratiempos que han tenido en esta primera mitad del campeonato.

Sin embargo y ante el sinfín de rumores y de informaciones que en cada certamen han corrido como la pólvora, el propio piloto asturiano tuvo que salir a la palestra para dejar claro que no firmará con ningún otro equipo.

De esta forma, el ovetense descartó con rotundidad la posibilidad de recalar en Alpine y confirmó que su mente solo piensa en Aston Martin, al volante o en las oficinas. Continuar como piloto o no dependerá de lo que consensue con su familia durante dicho periodo de inactividad. Pero también de las mejoras que le presente el equipo británico, que está intentando presentárselas lo antes posible.

Adrian Newey confiesa su últimas conversación con Alonso

El director técnico de Aston Martin y prestigioso ingeniero de la F1, Adrian Newey, no se ha librado de las críticas que están lanzando los seguidores de Fernando Alonso. De sus manos, entre otras, depende que el español siga compitiendo o no en el Gran Circo el año que viene.

Y en una entrevista concedida a la serie 'Undercut' de la web de Aston Martin, el británico confesó que es consciente de lo trascendental que puede resultar su trabajo en el futuro del asturiano: "Es muy importante. Fernando está muy ilusionado con la mejora y, si funciona bien, esperamos que siga al volante una temporada más".

Dicha versión coincide con la que dio Fernando Alonso en Austria, donde afirmó que lo único que no sabía era si seguiría pilotando o aportando desde fuera, pero que se veía de verde también la próxima temporada.

Y para Newey la presencia del bicampeón del mundo es crucial: "Dada su experiencia, su conocimiento del coche y su capacidad para guiar el desarrollo, es un activo invaluable. Pero quiere ver un progreso claro y tangible. Si podemos demostrar que avanzamos con decisión en la dirección correcta, se comprometerá plenamente a estar al volante".

Newey perdona las quejas de Alonso y Stroll

Ha sido la mayor decepción hasta ahora en el Mundial de F1 2026: Aston Martin. Los de Silverstone no han respondido a las expectativas y, actualmente, son el último equipo de la parrilla.

Y sus dos pilotos ya no pueden más y en más de una ocasión se han desahogado ante los micrófonos, algo a lo que Newey no le da demasiada importancia: "Ambos pilotos han mostrado frustración, y en ocasiones eso se ha reflejado en los medios. Pero también es comprensible. Son animales competitivos. Quieren luchar por estar en la delantera".

En este sentido, el ingeniero británico reconoció que mantiene una comunicación fluida con ambos: "He tenido muchas conversaciones con ambos sobre dónde estamos y hacia dónde vamos".

Por último y por si había dudas al respecto, Adrian ha dejado claro las funciones que desempeñan Mike Krack y él en cada certamen: "En la pista, en lo que respecta a representar al equipo públicamente y tratar con los medios de comunicación, ese es sin duda el papel de Mike. Es extremadamente bueno en ello. Esa estructura me permite centrar mi tiempo donde puedo aportar más valor: trabajar con el equipo en Silverstone en la ingeniería, la estrategia a largo plazo y la dirección general, mientras que Mike se encarga de las responsabilidades en pista de fin de semana a fin de semana".