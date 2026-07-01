Hamilton quiere competir con Mercedes

El piloto británico se marchó con ganas de más de Austria y ahora que llega una nueva cita en casa desea dar un nuevo golpe en la mesa para que su candidatura al título sea más firme aún

Ha necesitado un año de adaptación pero lo ha conseguido. Lewis Hamilton ha vuelto a recuperar la sonrisa en el Mundial de Fórmula 1 tras un mal e inesperado estreno con Ferrari el año pasado.

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Actualmente marcha tercero en la clasificación, a 46 puntos del líder Kimi Antonelli. Y dada su experiencia nadie se atreve a descartarle por la pelea por la corona por mucha supremacía que esté demostrando Mercedes en lo que va de curso.

Ya se quitó la espinita en Barcelona ganando aquel certamen después de tanto tiempo sin hacerlo, pero ahora quiere más. Al menos, así de claro lo ha dejado en una pequeña entrevista que le han hecho los compañeros de Motorsport.com.

En primer lugar, se ha mostrado muy feliz de la plaza en la que toca correr ahora: "No hay ningún otro lugar como Silverstone. Es uno de los circuitos más rápidos y exigentes del calendario y esas zonas de alta velocidad, especialmente Maggotts, Becketts y Copse, suponen un auténtico desafío porque se afrontan a velocidades muy altas, con el coche cargado aerodinámicamente. Hay muy pocos circuitos capaces de exigirte tanto como este, pero no es solo el trazado lo que lo hace especial. Por encima de todo está el ambiente: el apoyo de los aficionados siempre es extraordinario y, cuando estás en pista, realmente puedes sentir toda esa energía. Aporta algo único a toda la experiencia".

En este mismo sentido, ha reconocido que correr en casa hace que tenga esta cita marcada en rojo en su calendario: "Silverstone siempre es una de las carreras más especiales de la temporada. Hay algo realmente único en competir en casa, en el circuito que veía de niño, delante de mi familia, mis amigos y los aficionados que me han apoyado durante tantos años. Ha sido maravilloso ver cómo este evento ha crecido con el paso del tiempo. No es solo una cuestión de cifras, sino también de la diversidad del público. Ves aficionados de todas las edades y realmente se respira el ambiente de un gran acontecimiento para toda la familia. Desde el momento en que sales del garaje sientes la energía, ves las banderas y escuchas el rugido del público: todo eso crea una atmósfera increíble y te da un impulso extra de inmediato. Ese apoyo significa muchísimo para mí y, sin duda, representa una motivación adicional. Los aficionados han desempeñado un papel fundamental en los éxitos que he conseguido aquí a lo largo de los años".

Y, por último, ha comentado la evolución de Ferrari en estos últimos meses: "En el automovilismo no existen las varitas mágicas: todo se construye con muchos pequeños pasos, fruto de meses de trabajo duro, compromiso y confianza por parte de todas las personas implicadas, y eso es exactamente lo que estoy viendo en Ferrari. Estoy orgulloso de este equipo y del camino que estamos recorriendo juntos. Me he encontrado con un grupo de personas decididas, incansables y capaces de trabajar realmente como un equipo, y eso me da una enorme confianza. Todo el mundo en Maranello trabaja sin descanso, igual que entre carrera y carrera. Ahora se trata de seguir construyendo, encontrar cada vez más consistencia y aprovechar al máximo cada fin de semana de competición".