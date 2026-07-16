Fernando Alonso recibe un auténtico mazazo de Aston Martin en Bélgica

Tanto la escudería británica como Honda le han transmitido la realidad que sufren y los plazos que tienen para la mejora del AMR26. El asturiano podría estar ante su última temporada en la Fórmula 1

Lo que parecía que sí, al final se va a quedar en un intento. O eso parece. Cuando Fernando Alonso anunció que no tenía muy claro si seguir pilotando en la Fórmula 1 el próximo año, era porque no estaba dispuesto a vivir otra pesadilla como la que está sufriendo en este 2026.

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Aston Martin recogió el guante y rápidamente le comunicó, o tal vez lo hizo antes de dicho comunicado, que después del verano llegaría el AMR26 B, el nuevo monoplaza con el que el asturiano y su compañero Lance Stroll podrían maquillar su temporada.

Posteriormente, conforme han ido avanzando los meses y las semanas, la escudería británica, en consonancia con Honda, ha matizado dicha información. Ahora, las mejoras en cuanto a la aerodinámica del coche estarán preparadas para el certamen de Hungría, que se disputará justo antes del parón y las relacionadas con el motor estarán listas en el de Países Bajos, tras las vacaciones estivales.

Pues cuando todo parecía que en Bélgica se acabaría el infierno de Alonso y Stroll, ahora en Spa han ofrecido otra versión que no hará más que alimentar las dudas del ovetense y/o aclarar su futuro más próximo.

O dicho de otro modo, Aston Martin ha rebajado la euforia de todos con el nuevo AMR26, tal y como ya avisó Honda, quien hace ya más de un mes dijo que no se esperaran milagros porque los recursos económicos ya se habían agotado prácticamente.

Mike Krack valora el cambio y se pone en lo peor

El jefe de pista de Aston Martin, Mike Krack, ha sido uno de los primeros en hablar en el Media Day del Gran Premio de Bélgica.

En primer lugar ha reconocido que el trazado de Spa sacará todas las deficiencias del coche verde. Tanto que incluso es posible que las mejoras no se hagan en los dos monoplazas: "Tengo una mentalidad positiva y creo que tendremos los dos coches listos para correr".

El ingeniero luxemburgués ha reconocido también que el calendario de fabricación ha llevado al equipo al límite: "Todos están trabajando al máximo para tener las piezas y los coches preparados. Es un proyecto enorme cuando decides hacerlo de esta manera, porque siempre intentas apurar los plazos todo lo posible".

Y en este sentido, ha confirmado la peor de las noticias para Fernando Alonso y Stroll: Aston Martin apenas dispone de piezas de repuesto del nuevo paquete: "No creo que tengamos cinco recambios de cada componente, para ser sincero".

Ante esto, avisa de que habrá que ir con cautela estos días: "Tenemos que ser cuidadosos con las expectativas. Estamos bastante lejos de la cabeza, pero también del grupo medio. Lo primero es poner el coche en pista en Hungría y asegurarnos de que tenemos todo preparado. Después veremos dónde estamos. Lo más importante para todos es volver a competir de verdad. Ese es nuestro objetivo".

Máxima presión para Fernando Alonso y Lance Stroll

Ante semejante panorama, la presión con la que Fernando Alonso y Lance Stroll comenzarán a pilotar a partir de Hungría será máxima. Porque si parten una pieza durante los entrenamientos, podrían quedarse sin participar.

Al menos Krack ha asegurado que tienen vías alternativas preparadas: "Siempre tienes que preparar distintos escenarios. ¿Qué pasa si no tenemos esta pieza? ¿Podemos correr con esta otra? No puedes depender de que falte un solo componente y que entonces todo el proyecto se venga abajo".