Kimi Antonelli domina con mano de hierro en una nueva debacle de Fernando Alonso

El piloto de Mercedes se impone de manera rotunda en la clasificación del GP de Bélgica para dar un importante paso al frente de cara a ser líder del Mundial de Fórmula 1 en las vacaciones de verano

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, que ya había sido el más rápido en la primera jornada de entrenamientos libres y en el último ensayo previo, dominó la cronometrada principal y saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps.

Antonelli, de 19 años, firmó su sexta 'pole' en la F1 -la sexta del año- al dominar este sábado la sesión de calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 7.004 metros de la mítica pista de las Árdenas en un minuto, 44 segundos y 361 milésimas, 317 menos que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que sale segundo, a su lado, en la primera fila.

Kimi Antonelli despierta cuando la presión aprieta

El inglés Lando Norris (McLaren) marcó el tercer tiempo, a 44 centésimas, pero al penalizar diez puestos en parrilla -por cambiar la batería- lo hará desde la decimotercera plaza, cediéndole la segunda hilera a su compatriota George Russell (Mercedes) -segundo en el Mundial, a 25 puntos de su compañero-, que arrancará tercero, y al monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El boloñés, el líder más joven de toda la historia de la F1, se había complicado la vida hace dos semanas en Silverstone, donde, tras un sábado brillante -con victoria en el sprint, antes de firmar la 'pole'-, no puntuó el domingo en un Gran Premio de Gran Bretaña que se anotó Leclerc por delante de Russell, que recortó lo necesario para meterse de nuevo en la lucha por el título.

Kimi, al menos de momento, no se dejó superar por la presión. Y, si no sufre grandes contratiempos este domingo, podría asegurarse irse de vacaciones -después del próximo Gran Premio, el de Hungría la próxima semana-, encabezando la general.

Fernando Alonso y Carlos Sainz, con problemas

En cuanto a los españoles, Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) afrontarán la carrera desde la decimocuarta y la vigésima primera plaza, respectivamente; en la que el argentino Franco Colapinto (Alpine) sale undécimo; y en la que el otro hispanohablante, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), larga decimonoveno.

Sainz –con problemas en los libres que solucionó en la 'qualy'– y el doble campeón mundial asturiano –con el peor coche de la parrilla– ya apuntaban a sufrir en los últimos entrenamientos libres y la situación no mejoró cuando se trataba de pelear por la parrilla de salida; eso sí, el madrileño al menos llegó a la Q2 para partir 14º.

Como señalamos, los Aston Martin llevaban todas las papeletas para completar la última fila, por lo que aprovecharon la circunstancia para penalizar en Bélgica. El canadiense Lance Stroll, con un nuevo motor eléctrico, pierde diez. Alonso, veinte: por cambiar batería y por salir con una nueva unidad de control electrónico así como un nuevo componente auxiliar del motor.