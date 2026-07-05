Carlos Sainz se marcha enfadado con Williams y sancionado por la FIA

El madrileño estrenó el alerón delantero en Silverstone, pero ni por eso mejoró su monoplaza. Además, se llevó un castigo a última hora que cambia su posición en el certamen

El español Carlos Sainz (Williams), que este domingo acabó duodécimo el Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, manifestó su aventura en el circuito de Silverstone ha ido peor de lo que esperana."El fin de semana ha sido mucho más difícil de lo que habíamos previsto y de lo que esperábamos, Tenemos que centrarnos en lo que está mal en el coche y también en analizar por qué la evolución no ha dado el resultado deseado, así que esto es un aviso para nosotros", comentó el talentoso piloto madrileño.

"En carrera tuve una gran salida de nuevo y adelanté a todos los coches que necesitaba adelantar para entrar en los puntos", comentó Carlos en el escenario de su primer triunfo en la categoría reina."Intenté defender el décimo puesto con todo lo que tenía, pero simplemente no teníamos el ritmo necesario", manifestó Sainz.

"Siento como que estoy pilotando a un nivel alto; y el equipo apretó a tope para llegar aquí con dos morro nuevos algo que es tranquilizador y bueno de ver. Sin embargo, tenemos que hacer un análisis más profundo acerca de lo que pasa con nuestro coche, ya que nos falta mucho rendimiento", advirtió Carlos después de la carrera disputada en el circuito que albergó, allá por 1950, la primera carrera de toda la historia de la Fórmula Uno.

Por último, mandó un aviso a Williams: "Nos tomaremos un par de días para resetear e intentarlo de nuevo en Spa".

El castigo cambia su posición

Pero sí, el domingo todavía pudo ir peor para Carlos Sainz y lo fue. Cuando el madrileño creía que su calvario en Silverstone ya había acabado, aparecieron los comisarios para informarle de su sanción para el certamen próximo.

La FIA volvió a sorprender varias horas después de la bandera a cuadros. En primer lugar no sancionó a Lewis Hamilton por un supuesto incumplimiento de banderas amarillas. Y, posteriormente, emitieron un nuevo documento con una resolución mucho más llamativa: una 'penalty lap' (vuelta de penalización) para Carlos Sainz.

Un castigo insólito en los últimos años y que añade una vuelta al resultado final del piloto de Williams. El motivo fue que el español adelantó al coche de seguridad durante el procedimiento para que los doblados recuperasen su vuelta, aunque, según la FIA, no tenía derecho a hacerlo.

Todo ocurrió tras el accidente de Max Verstappen en la vuelta 47. Según explica el documento oficial, Sainz sí era un coche doblado al cruzar la primera línea del coche de seguridad cuando entró al pit lane, pero la particular configuración del circuito de Silverstone y de su calle de boxes provocó una situación muy poco habitual: "Aunque el coche 55 estaba doblado en la Línea 1 del Safety Car al entrar en el pit lane, debido a la configuración específica del circuito y del pit lane de Silverstone, recuperó temporalmente la vuelta antes de cruzar la línea al final de esa misma vuelta".

Por ese motivo, la FIA considera que, en el instante de referencia que marca el reglamento, el español ya no era técnicamente un coche doblado: "En consecuencia, el coche 55 no era un coche doblado a efectos del artículo B5.13.4 c) y, por tanto, no tenía derecho a adelantar al coche de seguridad cuando se mostró el mensaje 'lapped cars may now overtake'. Sin embargo, el coche 55 se desdobló una vez que Race Control mostró dicho mensaje".

Fruto de todo ello, Carlos Sainz ha terminado el Gran Premio de Gran Bretaña en decimoséptima posición, en lugar de la decimoctava que se había ganado en pista.