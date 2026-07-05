Giro inesperado en el Mundial de Fórmula 1 tras lo sucedido en Silverstone: sanciones, abandonos, averías...

El líder Antonelli no ha sumado, Russell sacó la gran tajada del fin de semana pese a su pinchazo, Leclerc se mete de lleno en la pelea con su triunfo, Hamilton está siendo investigado y podría perder el podio y Max Verstappen ha cerrado la carrera con su accidente

Antes de empezar el certamen, pocos se imaginarían lo que iba a suceder en el Gran Premio de Gran Bretaña. Porque ha pasado de todo. Cincuenta y dos vueltas que han mantenido la emoción hasta el final. Un final que ha quedado descafeinado al haberse tenido que cerrar la carrera con un Safety Car. Eso sí, la pillería de Mercedes y Russell quedará para el recuerdo y como lección para muchos.

Aunque ha sido el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) quien ganó este domingo en Silverstone, ha sido Russell el gran triunfador de la tarde tras el abandono del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien sólo pudo concluir decimosexto tras sufrir un par de averías y una sanción por superar los límites de pista.

Leclerc, de 28 años, logró su novena victoria en la F1 en la novena parada del calendario este año. Su primer triunfo de la temporada, imponiéndose a los ingleses George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton. Una carrera que concluyó tras el accidente protagonizado por Max Verstappen a falta de cuatro vueltas para el final.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) concluyeron duodécimo y decimoctavo una carrera tras la cual está siendo investigado Hamilton, por una posible infracción de pilotaje durante las banderas amarillas -que le podría costar el podio e, incluso quedar fuera de los puntos-, y que el argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó noveno.

El inglés Lando Norris (McLaren), que podría 'heredar' el tercer puesto de Hamilton si éste acaba siendo sancionado, cruzó cuarto la meta, un puesto por delante del francés Isack Hadjar (Red Bull), en una prueba que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) concluyó decimoquinto.

Los dos pilotos de RB, el neozelandés Liam Lawson y el debutante sueco-británico Arvid Lindblad, concluyeron sexto y séptimo, respectivamente. El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) cruzó octavo la meta, un puesto por delante de Colapinto. El francés Pierre Gasly, compañero del argentino, capturó el último punto en liza al acabar décimo, un puesto por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren).

El próximo Gran Premio, el de Bélgica, se disputará dentro de dos fines de semana en el circuito de Spa-Francorchamps.

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La batalla entre Mercedes y Ferrari cada vez es más intensa y palpable. Cada vez es más estrecha es la brecha entre Kimi Antonelli (179 puntos) y el resto de sus perseguidores. El italiano tenía la victoria en su mano pero una avería en su monoplaza le ha dejado sin puntuar en la carrera dominical.

Ahora, su compañero Russell (154) es segundo a sólo 25 puntos, mientras que Hamilton (147) pasa a ser tercero a 32 puntos del líder.

Con su victoria, Leclerc ha dado un salto en la tabla y se ha situado cuarto con 108 puntos, adelantando al vigente campeón Lando Norris que tiene 97 unidades en su casillero. Por detrás, Piastri (82) y Max Verstappen (76) han estado a punto de reengancharse a la pelea por la corona, pero el resultado de Silverstone les deja más lejos todavía de la misma. Carlos Sainz es decimoquinto con seis puntos y Fernando Alonso decimoctavo con uno.