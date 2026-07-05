Clasificación de F1 2026 tras el Gran Premio de Gran Bretaña: El líder Antonelli no suma, Fernando Alonso 18º y Carlos Sainz 15º

Charles Leclerc se mete de lleno en la pelea por la corona tras su triunfo en Silverstone, mientras que Russell ya tiene de nuevo a tiro de piedra a su compañero de equipo, Kimi Antonelli, quien sigue líder pese a no puntuar en la carrera dominical

Kimi Antonelli no ha podido culminar su fin de semana perfecto en Silverstone. Cuando todo apuntaba a que sí lo firmaría tras ganar la sprint del sábado y la 'pole position' para la carrera dominical, su monoplaza se estropeó fruto de una curva y las ilusiones del joven piloto italiano se fueron por la borda.

El piloto de Mercedes resistió todo lo que pudo y más para arañar aunque fuese un solo punto, pero al final no lo consiguió. Y con ello, las distancias en la tabla con el resto de sus perseguidores siguen reduciéndose. Ahora, su compañero Russell (154) es segundo a sólo 25 puntos, mientras que Hamilton (147) pasa a ser tercero a 32 puntos del líder.

Con su victoria, Leclerc ha dado un salto en la tabla y se ha situado cuarto con 108 puntos, adelantando al vigente campeón Lando Norris que tiene 97 unidades en su casillero. Por detrás, Piastri (82) y Max Verstappen (76) han estado a punto de reengancharse a la pelea por la corona, pero el resultado de Silverstone les deja más lejos todavía de la misma. Carlos Sainz es decimoquinto con seis puntos y Fernando Alonso decimoctavo con uno.

Leclerc celebra su victoria en Silverstone

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), ganador este domingo del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Silverstone (Inglaterra) que su triunfo fue "increíble" y que, a pesar de que "a nadie le gusta un final así", por detrás del coche de seguridad, "esta victoria fue fantástica".

"Ha sido increíble; ni a mí, ni a nadie le gusta un final así, pero ganar, después de estas semanas de tanto trabajo, es algo fantástico", comentó Leclerc, nacido hace 28 años en el bello principado de la Costa Azul, después de lograr su novena victoria en la Fórmula Uno, la primera de la temporada.

"Cada vez me iba sintiendo mejor, hoy volvió, definitivamente, esa sensación", comentó el monegasco, que este domingo logró el triunfo número 250 para la 'Scuderia' en la categoría reina.

"Ha sido un tiempo difícil hasta ahora", apuntó, nada más bajarse del coche, Leclerc, que este domingo elevó a 53 -con el tercero del curso- su número de podios en la F1, en la que cuenta 27 'poles' y en la que no ganaba desde el 20 de octubre de 2024, cuando se impuso en el Gran Premio de Estados Unidos de ese año. "Ahora espero poder mantener esta racha. Le estoy muy agradecido al equipo", añadió el monegasco después de ganar este domingo en Silverstone.

Clasificación Mundial de pilotos de F1 2026 tras el GP de Gran Bretaña

1. A. Antonelli (Mercedes) 179 puntos

2. G. Russell (Mercedes) 154

3. L. Hamilton (Ferrari) 147

4. C. Leclerc (Ferrari) 108

5. L. Norris (McLaren) 97

6. O. Piastri (McLaren) 82

7. M. Verstappen (Red Bull) 76

8. I. Hadjar (Red Bull) 52

9. P. Gasly (Alpine) 42

10. L. Lawson (Racing Bulls) 39

11. A. Lindblad (Racing Bulls) 20

12. O. Bearman (Haas F1) 18

13. F. Colapinto (Alpine) 18

14. G. Bortoleto (Audi) 6

15. C. Sainz (Williams) 6

16. A. Albon (Williams) 5

17. E. Ocon (Haas F1) 3

18. F. Alonso (Aston Martin) 1

19. N. Hulkenberg (Audi)

20. V. Bottas (Cadillac)

21. S. Pérez (Cadillac)

22. L. Stroll (Aston Martin)

Clasificación Mundial de constructores de F1 2026

1. Mercedes 333 puntos

2. Ferrari 255

3. McLaren 179

4. Red Bull 128

5. Alpine 60

6. Racing Bulls 59

7. Haas F1 21

8. Williams 11

9. Audi 2

10. Aston Martin 1

11. Cadillac