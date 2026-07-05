La surrealista maldición de la Fórmula 1 que amenaza a Brasil antes de medirse a Noruega en el Mundial

La Canarinha se juega este domingo el pase a los octavos del Mundial contra Noruega, pero hay una curiosa maldición relacionada con la Fórmula 1 que amenaza sus opciones de victoria

Este domingo 5 de julio Brasil y Noruega tienen una importante cita en el Mundial 2026, con un duelo directo en por un billete hacia los cuartos de final. A priori, la Canarinha es ligeramente favorita, tal y como reconoce el seleccionador de Noruega, pero hay una surrealista estadística a tener en cuenta que puede ser decisiva en el resultado final de la eliminatoria, una maldición que persigue a Brasil.

Desde hace más de 30 años, hay una 'maldición' sobre la selección brasileña que está relacionada con la Fórmula 1 y los domingos de Gran Premio, que puede volver a 'gafar' a Carlo Ancelotti en una eliminatoria clave frente a Noruega, que tiene jugadores como Haaland, Sorloth u Odegaard capaces de eliminar a una de las favoritas al título, especialmente teniendo en cuenta que tienen la 'fortuna' a su favor'.

La maldición de la Fórmula 1 que amenaza a Brasil en el Mundial desde hace 30 años

Brasil jamás ha ganado un partido eliminatorio del Mundial el mismo día en el que se celebra un Gran Premio de Fórmula 1. Esta es la surrealista maldición que persigue a la Canarinha desde hace más de 30 años. Este domingo, antes de su duelo contra Noruega, se ha celebrado el Gran Premio de Silverstone de F1, que ha coronado a Charles Leclerc como el ganador.

Una curiosa 'maldición' que persigue a la selección brasileña desde 1998, hace 28 años, con varios partidos de precedentes. En esta edición tendrán que intentar poner fin a este 'gafe', teniendo en cuenta que tienen que ganar a Noruega si quieren meterse en los cuartos del Mundial 2026 y seguir peleando por el título, a pesar del GP de Fórmula 1 que se ha celebrado hace horas. Además, teniendo en cuenta que las estadísticas de los partidos previos tampoco les favorecen.

Las estadísticas favorecen a Noruega antes de su duelo contra Brasil en los octavos del Mundial 2026

Por si fuera poco con esta 'maldición' que pasa de deporte a deporte, las estadísticas también favorecen a Noruega. En los duelos directos entre estos dos países, son los vikingos los que tienen los datos a favor. De las cuatro veces que se han enfrentado directamente, dos ha ganado Noruega, una de ellas en una eliminatoria de la copa del mundo de 1998, y los otros dos se han resuelto con un empate. Es decir, la selección de Brasil nunca ha ganado a Noruega.

Carlo Ancelotti tiene la responsabilidad de guiar a la máxima campeona histórica de los mundiales a superar todas estas estadísticas en contra, apostando por Vinícius Jr como líder de la Canarinha y por un equipo que juegue de forma unida.