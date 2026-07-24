F1 GP de Hungría 2026 | Horarios, canal y dónde ver en TV la Clasificación con Fernando Alonso y Carlos Sainz en el circuito de Hungaroring

Una vez finalizado los entrenamientos, llega la primera prueba de verdad en tierras húngaras. Ferrari ha dado muestras para plantarle cara a Mercedes en este certamen, mientras que Aston Martin ha ofrecido luces y sombras pese a los prometido

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que el pasado domingo se anotó, al ganar en Bélgica, su sexto triunfo del año, intentará asestarle otro golpe psicológico al Mundial de Fórmula Uno este fin de semana en el Gran Premio de Hungría; la ultima prueba del campeonato antes del parón vacacional.Antonelli, con 19 años el líder más joven de la historia, se impuso en la legendaria pista de Spa-Francorchamps por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull). En una carrera que concluyó en la primera vuelta para su compañero, el inglés George Russell, que, antes de acabar anclado en la grava, se había tocado con su compatriota el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (Ferrari), cuarto en meta el domingo pasado.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) -decimonoveno en Spa- y Carlos Sainz (Williams) -decimosexto- posiblemente tengan bastantes ganas de que lleguen las vacaciones, para cargar las pilas con miras a una segunda parte del curso que les sea más favorable.

El doble campeón mundial asturiano, que este fin de semana dispondrá de las primeras mejoras en su hasta ahora muy deficiente AMR26 -que en cualquier caso llegan tarde y seguramente no serán suficientes- ocupa la decimoctava plaza: con uno.

en una interminable segunda juventud a poco más de una semana de cumplir 45 años, regresa al circuito en el que hace 23 asombró al mundo entero al convertirse en ese momento en el piloto más joven de la historia y en el primer español en ganar una carrera de Fórmula Uno. En una prueba en la que llegó a doblar al alemán Michael Schumacher -junto a Hamilton, el único séptuple campeón mundial de la historia-, el genial piloto asturiano logró ese día la primera de sus 32 victorias en la categoría reina.

¿Cómo es el circuito de Hungaroring?

Hungaroring es todo un clásico ya de la Fórmula 1. Entró en el calendario en 1986 y desde entonces no ha fallado nunca, ni siquiera cuando la COVID-19 provocó grandes e importantes bajas.

El circuito sede del GP de Hungría se encuentra en Mogyorod, a unos 30 km de la capital, Budapest. Mide de 4,381 km y cuenta con 14 curvas (seis a izquierdas y ocho a derechas, la carrera se disputa 70 vueltas en el sentido de las agujas del reloj y se en total se completan 306.63 km.

Horario de la Clasificación del GP de Hungría de F1 2026:

El GP de Hungría 2026 de F1 también se disputa con formato tradicional, por lo que mantiene los horarios habituales.

- Entrenamientos libres 3: Sábado 25 de julio a las 12:30h

- Clasificación: Sábado 25 de julio a las 16:00h

- Carrera (70 vueltas): Domingo 26 de julio a las 15:00h

¿Dónde ver el GP de Hungría de F1 2026?

El Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 se podrá ver tanto en la plataforma de DAZN F1 como en Movistar Plus+. Cabe recordar que ambos requieren suscripción, en Movistar hay que tener contratada su televisión además del paquete Motor. En el caso de DAZN, es necesario tener contratado el paquete total o el esencial de la plataforma.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Hungría 2026 mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con directos incluidos de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.