Ferrari da el primer golpe en Hungría y Fernando Alonso se lleva un gran susto

Leclerc y Hamilton lideraros los dos primeros entrenamientos libres disputados en Hungaroring, mientras que Aston Martin estrenó su nuevo monoplaza con sombras y luces

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest.

En la mejor de sus 19 vueltas, Leclerc cubrió los 4.381 metros de la pista húngara en un minuto, 19 segundos y 75 milésimas, 484 menos que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuádruple campeón mundial.

El inglés Lewis Hamilton (Ferrari), séptuple campeón mundial, que se quedó a 543 milésimas de su compañero, marcó -al igual que los anteriores, con el neumático blando- el tercer crono de una sesión que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) concluyeron con el decimotercer y el vigésimo segundo tiempo, respectivamente.

El doble campeón mundial, con nuevas evoluciones en su AMR26, invirtió, con el compuesto duro y en la mejor de sus veinte vueltas, dos segundos y 475 milésimas más que Leclerc; del que se quedó a cuatro segundos y 659 milésimas -con el compuesto medio y en el más rápido de sus 23 giros- el piloto madrileño. En una sesión que concluyó con 24 grados centígrados ambientales y con 46 en el asfalto.

El mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac), que se quedó, con las gomas blandas, a poco más de tres segundos de Leclerc en la mejor de sus 22 repeticiones, se inscribió decimoctavo en la tabla de tiempos de una sesión en la que no participaron ni el argentino Franco Colapinto, cuyo Alpine pilotó el estonio Paul Aron; ni el líder del Mundial, el italiano Andrea Kimi Antonelli, que le cedió su Mercedes a otro probador, el danés Fred Vesti. En total, hubo cinco pilotos jóvenes rodando y el mejor parado de ellos fue Vesti, con el séptimo crono, a un segundo y 392 milésimas.

Aston Martin se lleva un gran susto y Fernando Alonso toma nota

Pero no todo fueron buenas noticias para Fernando Alonso en esta primera sesión, ya que hubo una bandera roja y fue precisamente provocada por el otro Aston Martin, el de su compañero Lance Stroll.

El piloto canadiense vio como, en la tercera de las 14 curvas de la pista, se le rompía la suspensión trasera izquierda, precisamente una de las mejoras que traía este nuevo monoplaza diseñado por Adrian Newey.

Hamilton, líder en la segunda sesión

Unas horas más tardes, el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) ha marcado el mejor tiempo en el segundo entrenamiento libre disputado en Budapest.

En su mejor vuelta, Hamilton cubrió los 4.381 metros de la pista húngara en un minuto, 18 segundos y 729 milésimas, 148 menos que su compañero, el monegasco Charles Leclerc y con 499 de ventaja sobre el inglés Lando Norris (McLaren), último campeón mundial y ganador en esta pista el año pasado.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) marcaron el decimoséptimo y el decimonoveno crono, respectivamente: al igual que los anteriores, con los neumáticos blandos.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, que no había participado en el primer ensayo -en el que rodó con su coche el, marcó el decimotercer tiempo de la sesión. Con el compuesto medio se quedó a un segundo y 964 milésimas de Hamilton, segundo en el Mundial, a 45 puntos del joven boloñés.

Así va el Mundial de F1 antes del Gran Premio de Hungría

Antonelli, con 19 años el líder más joven de todos los tiempos, lidera el Mundial con 204 puntos, 45 más que Hamilton y con 50 sobre su compañero, el inglés George Russell.