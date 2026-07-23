Invitación directa a Fernando Alonso para que se retire: "Ha completado su carrera"

Justo el día que el asturiano ha dejado claro que el año que viene continuará luciendo el color verde en su mono, ha recibido este mensaje por parte de otro campeón del mundo

Un mensaje de campeón a campeón. O mejor dicho, de tetracampeón a bicampeón del mundo de la Fórmula 1.

El futuro de Fernando Alonso no deja de ser noticia, entre otras cosas, porque al asturiano también le gusta echarle leña de vez en cuando. Y precisamente en Budapest le ha echado unos cuantos troncos más a su caldera.

En la previa del Gran Premio de Hungría, la temática del Media Day ha sido clara: clarificar la futura parrilla de 2027. Y para ello, conocer la decisión de Fernando Alonso es crucial, ya que si se marcha podría provocar un efecto dominó en el resto de escuderías.

Así, uno de los que se ha pronunciado al respecto ha sido Max Verstappen, a quien se le ha relacionado como posible fichaje de Aston Martin en 2028 una vez finalice su contrato en Red Bull y expire el del español en la escudería británica.

El piloto neerlandés ha alabado al español hasta donde ha podido, pero también ha sido claro y tajante con la realidad que está viviendo y sufriendo este curso: "Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con él, no es lo que uno quiere. Por supuesto, Fernando tiene 45 años, así que probablemente le resulte un poco más fácil de repente decir 'lo dejo', porque ya ha completado básicamente su carrera".

Y es que a Max se le hace difícil ver a Alonso entre los últimos clasificados, domingo tras domingo. Sobre todo, porque considera que el español "todavía tiene nivel para estar en el top 5 como mínimo".

En este sentido, es consciente de que el final de Fernando está cerca: "A mí me encantaría ver a Fernando correr hasta los 60, pero no creo que eso sea realista en la Fórmula 1; aunque sí, quiero decir que, como piloto, es duro, porque claro, cuando no te gusta el reglamento y no eres competitivo, es complicado. Porque Fernando está claro que no se merece estar en la 21ª posición, Fernando merece estar entre los cinco primeros, como mínimo".

En cuanto a su futuro, Verstappen subrayó que todavía siente deseo por competir en el Gran Circo pese a no contar con las armas que le gustaría: "Así que, sí, yo tengo 28 años, así que es un poco diferente. Quiero decir, claro que podría dejarlo fácilmente, no es ningún problema, pero me encanta correr y solo intento arreglármelas con lo que tengo, aunque lo que tengo no sea lo que me gusta".

Fernando Alonso aclara su futuro

El piloto español, que cumplirá 45 años el próximo 29 de julio, regresa al circuito en el que en 2003 asombró al mundo al convertirse en ese momento en el piloto más joven de la historia y en el primer español en ganar una carrera de Fórmula Uno.

Ahora, 23 años después, su continuidad en el 'Gran Circo' es uno de los temas del fin de semana, a la espera de ver si el asturiano podrá contar con un coche que le permita pelear por algo más.

Estoy relajado, necesito saber qué voy a hacer el año que viene y los años venideros. Me siento fresco, motivado, rápido pero necesito disfrutar de lo que hago y, como dije, en Spa y en Silverstone no fue nada divertido pilotar", comentó ante los medios de comunicación.

Ahora falta saber si continuará como piloto o como asesor en Aston Martin. Y lo que sí tiene claro Alonso es una cosa: "Llevará tiempo, pero tengo cero dudas de que Adrian Newey nos dará el mejor coche de la parrilla antes o después".

Fernando Alonso no espera milagros en Hungaroring

Por último y pese a que Aston Martin le dará un nuevo AMR26 en tierras húngaras, Fernando Alonso no espera milagros y así se lo hace saber a sus seguidores.

"No estoy pensando en números o en posiciones. Las últimas cinco carreras teníamos diferencias muy distintas en la clase media. Teníamos una diferencia más o menos estable, pero hubo un par de circuitos complicados como Silverstone o Spa, donde el de delante estaba a 2,1 segundos. No hay un paquete en el mundo que te vaya a hacer recuperar esa diferencia", finalizó el piloto ovetense.