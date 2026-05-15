Julián Álvarez da el visto bueno a la temporada del Atlético de Madrid: "Ha sido mejor que la anterior"

La estrella del Atlético de Madrid asegura que la temporada ha sido mejor que la pasada y pone el foco en el siguiente curso

El Atlético de Madrid, una temporada más, ha completado el objetivo del curso. El cuadro colchonero vuelve a clasificarse a la UEFA Champions League en una temporada irregular de los de Simeone. Semifinalistas en Champions League, finalistas en la Copa del Rey y cuartos en LaLiga, avalan una campaña emocionante, pero sin títulos. Aún así, Julián Álvarez da el visto bueno al curso que ha firmado el Atlético de Madrid y asegura que han mejorado respecto al pasado año.

“Ha sido una temporada mejor que la anterior, semifinales de ‘Champions’ y estuvimos a un paso de la final. En Liga nos ha faltado algo más de regularidad, pero quedan todavía dos partidos para luchar por el tercer lugar. Conseguimos llegar a final de temporada con mucha ilusión y estando en todas las competiciones, pero es verdad que nos faltó ganarlas”, expuso en declaraciones recogidas en un comunicado de la empresa.

El adiós de Griezmann para Julián Álvarez

Este domingo, el Atlético recibe al Girona. El último partido del Metropolitano de Antoine Griezmann. “A Antoine solo quiero agradecerle. Fue de los primeros en mandarme mensajes incluso un año antes de llegar aquí. Me mandaba mensajes por Instagram y me recibió muy bien dentro del club”, recordó el atacante. “Aquí es una leyenda y un jugador que le ha dado mucho a este equipo. Le agradezco eso en lo personal y también lo que ha aportado al grupo como capitán”, continuó.

Nueva muestra de cariño de Julián Álvarez y el Atlético de Madrid

En un nuevo acto de cariño entre Julián Álvarez y la afición del Atlético de Madrid, que confía en que el futbolista seguirá vistiendo la camiseta rojiblanca el próximo curso, el delantero de Calchín agradeció al “al equipo y a toda la gente” por elegirlo como el mejor jugador del mes de abril, pero también “por todo el cariño” que “han brindado este año” al equipo y “por cómo” lo “acompañaron a todos lados: la final de Copa, 'Champions'...”

El Atlético de Madrid quiere terminar tercero en LaLiga

La temporada aún no ha terminado para el Atlético de Madrid que tratará de escalar una posición más en la tabla clasificatoria para alcanzar al Villarreal. Para ello, el Atleti debe ganar el siguiente duelo ante el Girona. Julián Álvarez figura entre los lesionados de cara a ese choque, junto a Nico González, Nahuel Molina, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza y José María Giménez.