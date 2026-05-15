El Bayer Leverkusen irrumpe en la batalla por el fichaje de Míchel y reta al Ajax

Ajax y Bayern Leverkusen se lanzan a por Míchel mientras que el Girona se juega la permanencia. Su futuro entra en una recta final decisiva. El técnico, sin renovación a la vista y con Europa llamando a su puerta, afronta las dos últimas jornadas entre el vértigo del descenso y la presión de dos equipos interesados

El futuro de Míchel está muy cerca de quedar resuelto. Con contrato hasta final de temporada, el Girona no parece que se haya movido en torno a una posible renovación del técnico madrileño. Esto ha provocado que diferentes clubes de Europa activen la opción de su fichaje, como puede ser el Ajax. Además, se ha unido un nuevo pretendiente, el Bayer Leverkusen, que ve al entrenador del club catalán como uno de los favoritos.

No obstante, el principal objetivo de Míchel en estos momentos es lograr la permanencia del Girona en Primera División. Actualmente, el equipo catalán se encuentra en la decimoquinta posición con 40 puntos, empatado con el Alavés y uno por encima del Elche, Mallorca y Levante, que tienen 39 cada uno. Por ello, las dos últimas jornadas de LaLiga EA Sports serán vitales para todos. El club catalán se medirá al Atlético de Madrid y Elche.

Míchel siembra dudas sobre su futuro: "Estoy enamorado de Girona", pero el contrato se agota

Míchel ha querido mantener la incertidumbre en rueda de prensa con su futuro: "Para mí lo más importante es el presente. Estoy enamorado de Girona", ha afirmado el técnico en diferentes ocasiones. Sin embargo, la fecha en la que acaba su contrato se acerca, con rumores y muchas puertas abiertas para un entrenador que llevó al club catalán a la UEFA Champions League tras quedar en la tercera posición en la temporada 2023/2024.

Tras cinco temporadas al frente del Girona, Míchel podría dar un paso al lado y dejar Montilivi por la puerta grande, cumpliendo con el objetivo de mantener al equipo una campaña más en Primera División. La tarea no será nada fácil, ya que hay hasta nueve clubes que se encuentran en la pelea por salvar la categoría y evitar el descenso a Segunda. Además, el conjunto catalán acumula un total de seis partidos seguidos sin conocer la victoria.

Míchel agita el mercado: favorito del Ajax y objetivo del Leverkusen ante la posible salida de Hjulmand

Ante las dudas por la continuidad de Míchel en el Girona, equipos como el Ajax han aparecido en escena. Desde el club holandés le consideran el favorito a un técnico que sigue replanteándose su futuro en LaLiga. Sin embargo, el equipo de Ámsterdam tendrá que competir con el Bayer Leverkusen, que ha entrado en la batalla por el fichaje del entrenador. En Alemania dan por hecho el interés por el madrileño, que queda libre en el próximo mes de junio.

En este sentido, todo parece indicar que Kasper Hjulmand, entrenador actual del Bayer Leverkusen, abandonará el equipo a final de temporada, dadas las dudas reales por el rendimiento del equipo esta temporada. El equipo alemán viene de caer eliminado en las semifinales de la DFB- Pokal ante el Bayern de Múnich y es actualmente sexto en la clasificación de la Bundesliga con 58 puntos, que da acceso a disputar la siguiente campaña la Europa League.

El Bayer Leverkusen aprieta por Míchel: Aleix García, su gran aliado para cerrar el fichaje

Por otro lado, Míchel, que viene de empatar ante la Real Sociedad, se podría reencontrar con Aleix García, que defendió los colores del Girona desde la temporada 2021/2022 hasta la 2023/2024. El hecho de tener una figura como el centrocampista de 28 años en el Bayer Leverkusen podría jugar a su favor de cara a la firma de su fichaje.

Aleix García es un fijo con Hjulmand. Además, ha mejorado su faceta goleadora esta temporada, habiendo logrado un total de 10 tantos entre todas las competiciones. No obstante, el Bayer Leverkusen, como apuntan desde Sport Bild, tendría otras opciones encima de la mesa, como puede ser la de Filipe Luis, que ganó, entre otros títulos, la Copa Libertadores con Flamengo. El exlateral del Atlético de Madrid es competencia para el técnico del Girona.

Por ello, la recta final del mes de mayo apunta a ser decisiva para despejar las dudas con el futuro de Míchel. El Girona acabará la temporada la semana que viene, cuándo se podría empezar a aclarar el destino del técnico madrileño la próxima campaña, sin descartar que siga al frente del club catalán. La continuidad en Primera División sería decisiva para que pudiese seguir un año más en el banquillo de Montilivi, en el que ya ha hecho historia desde su llegada.