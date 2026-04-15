Manu Bueno, en un momento único con García Plaza: "Aquí soy el más contento del mundo"

El de Jerez de la Frontera ha comparecido ante los medios de comunicación en un momento especial para él, ya que ha recuperado el protagonismo perdido en el primer equipo ahora dirigido por García Plaza

Manu Bueno está siendo una de las principales caras positivas de la entidad sevillista. No es para menos ya que, en este momento clave para el Sevilla FC, ya acumula cerca de 115 minutos en los terrenos de juego en estos dos primeros partidos de Luis García Plaza como técnico sevillista. Esto hace que su figura vuelva a copar el debate del sevillismo, en un tramo final de una temporada donde apenas estaba gozando de oportunidades con Matías Almeyda. Muchas son las noticias que surgen sobre su futuro, con la posibilidad del Real Zaragoza como opción más reciente, aunque esta no acabó saliendo tras la petición del entrenador argentino de contar con él en la plantilla.

En esta semana de 'descanso' sevillista, ya que no volverá a competir hasta el próximo jueves en el Ciutat de València, ha sido el jerezano el encargado de comparecer ante los medios de comunicación en la ya habitual rueda de prensa intersemanal. Muchos eran los temas a hablar, siendo interesante saber su relación con Luis García Plaza y los cambios respecto a Matías Almeyda. También su futuro fue una de las cuestiones a tratar, aunque no quiso entrar en ese debate.

La confianza de Luis García Plaza

Momento más que dulce para Manu Bueno, que ha cogido la camiseta que Luis García Plaza le ha dado y no ha dudado en aprovechar la oportunidad. "Agradecerle a Luis García Plaza la confianza desde el primer minuto y el primer día. Esa confianza que me transmitió, el ser yo mismo y, como canterano, puedo sentir esto como el que más (...) Contento por la titularidad y por poder ayudar al equipo. Desde eso llevo trabajando desde inicio de año en pretemporada, trabajar cada día en seguir mejorando para que, cuando me tocase, poder afrontarlo de la mejor manera posible", respondió.

Su comienzo de temporada no ha sido sencillo, ya que no ha estado disputando los minutos que quería. "Para cualquier futbolista no es fácil no jugar. Todos los futbolistas quieren jugar y quieren ayudar al equipo en el campo. Agradecer el apoyo de todos todos los que han estado conmigo este tiempo apoyándome y animándome, porque es verdad que pueden venir días más duros. Al final, el trabajar cada día seguir exigiéndote al máximo para que cuando te llegue esa oportunidad, pues estar lo máximo preparado posible", declaró.

Sin pensar aún en su futuro

En este pasado mercado de invierno, su nombre sonó al ser una de las opciones del Real Zaragoza, que llegó a un acuerdo para obtener la cesión del jugador. Una situación que fue paralizada por el propio Matías Almeyda. ESTADIO Deportivo quiso preguntarle por ello y su futuro, aunque no quiso mojarse sobre ello. "Lo importante no es hablar de mí, sino del equipo. Se pudieron hablar muchas cosas pero la verdad es que estoy aquí contentísimo de poder ayudar al equipo, de la titularidad y los minutos en Oviedo. Encantado de poder seguir ayudando, nos quedan siete finales y en ellas voy hasta la muerte. Del futuro, pues ya veremos qué pasa conmigo, pero aquí soy el más contento del mundo", respondió.

La importancia de la cantera tras la polémica sobre la alineación del Atlético de Madrid

Uno de los temas que ha dado que hablar en estas últimas horas ha sido la alineación del Atlético de Madrid el pasado sábado, donde hubo mucha presencia de canteranos, algo que ha creado cierto resquemor en algunos equipos de esa batalla por la permanencia. "Tanto los canteranos como cualquiera ha trabajado al máximo para poder llegar ahí. Los canteranos estamos ahí desde siempre y hemos luchado mucho para poder llegar aquí. Para todos, es un sueño jugar un minuto en el pedazo de estadio que tenemos, el Ramón Sánchez-Pizjuán. No hay que quitarle mérito a la victoria del sábado, creo que fue importantísima contra un Atlético de Madrid que ahí lo vemos en Champions y que está la final de Copa del Rey", finalizó.