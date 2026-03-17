Eddie Howe mantiene la duda con la presencia de Sandro Tonali contra el Barça: "Hay que tomar una decisión"

El entrenador del Newcastle, en la previa del partido contra los de Hansi Flick, valoró la disponibilidad de diferentes jugadores para visitar el Camp Nou, además de las opciones para lograr el pase a cuartos de final de la UEFA Champions League

El Newcastle visita mañana al Barcelona en el Camp Nou, en el encuentro correspondiente a la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League. Los de Eddie Howe se verán las caras con los de Hansi Flick tras el empate con el que terminó el partido en St. James’ Park, con gol de Lamine Yamal de penalti en el último minuto. De esta manera, el técnico inglés compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para comentar diferentes novedades con respecto a sus jugadores, como el estado de Tonali, además de apuntar las claves del choque ante los azulgrana.

Eddie Howe ofrece sus declaraciones en la previa del partido del Camp Nou

En este sentido, Eddie Howe, en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Barcelona, apuntó las claves para poder eliminar al conjunto de Hansi Flick: "Será un partido muy igualado donde van a ser importante los detalles. Tenemos que gestionar sus puntos fuertes y ser muy eficaces. Será la tercera ocasión que nos enfrentamos esta temporada, nos conocemos ya muy bien. Tuvimos buenos momentos en los dos encuentros. Momentos de juego realmente buenos, con muchas oportunidades para marcar, pero aún no les hemos vencido. Ese será nuestro desafío de cara al partido de mañana".

Por otro lado, Eddie Howe valoró el nivel de su equipo en este momento de la temporada: "Estamos muy bien, rindiendo a un nivel realmente alto. Pero es evidente que mañana necesitamos que todo nos salga perfecto. Llevamos varios partidos jugando de una manera muy sólida, pero eso no nos puede bastar ante el Barcelona. No se trata de subestimar ni mucho menos al rival, pero creemos en nuestras posibilidades". Sobre Sandro Tonali apuntó que "ya veremos. Hay que tomar una decisión. No sé si estará lo suficientemente fuerte para jugar". Además, el técnico del Newcastle confirmó que Lewis Miley "no estará. Ya estamos esperando recuperarlo tras el parón de selecciones. Tenemos una plantilla experimentada y con jugadores internacionales. Este tipo de partidos nos hará crecer. No vamos a acobardarnos".

Eddie Howe, ante el posible partido más importante de su carrera

Además, Eddie Howe volvió a insistir la situación que atraviesa el Newcastle y lo que espera de sus jugadores de cara al enfrentamiento ante el Barcelona en el Spotify Camp Nou: "Es evidente que estamos en un buen momento. La atmósfera y el ambiente que se respira en el equipo es muy positiva. Tenemos que defender bien y dejar pocos espacios. Ser fuerte en todos los duelos. Ser nosotros mismos desde el principio hasta el final. Ellos tienen jugadores muy peligrosos y nos pueden poner en problemas. Tenemos que saber controlar este tipo de situaciones. Por último, el técnico inglés fue preguntado por si el partido de mañana frente a los de Hansi Flick puede ser el más importante de su carrera: "Podría serlo, aunque no me gusta poner etiquetas. Tampoco quiero poner más presión a los jugadores".