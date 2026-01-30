Flick aclara su futuro en un Barça sin Laporta

"Es muy importante que tengamos estabilidad en el club", dice Flick, quien avisa de los peligros del Elche CF

Hansi Flick, técnico del FC Barcelona, ha atendido a los medios de comunicación durante la rueda de prensa previa al encuentro de este fin de semana entre el conjunto azulgrana y el Elche CF en el Martínez Valero. Una comparecencia en en el que el preparador azulgrana ha destacado que “llegan los grandes momentos de la temporada”.

“Tenemos que estar enchufados y concentrados. Jugamos contra el Elche, el año pasado en casa tuvieron más posesión. Eder ha hecho un trabajo fantástico. Juegan muy bien, son muy valientes. Tienen un juego atractivo y crean muchas oportunidades, me encanta ver cómo juegan”, resaltó Hansi Flick, quien resaltó que “Marc Bernal será un jugador clave para el futuro del club”.

Al margen de eso, Hansi Flick se refirió también al mercado de enero del FC Barcelona y a su futuro como entrenador azulgrana, ante la posibilidad de que Laporta no siga como presidente culé.

“Esto es el futuro, de momento estoy aquí y feliz de trabajar para este club. Ya veremos, no puedo contestar estas preguntas al 100%”. Junto a ello, resaltó: “Como dije antes, es muy importante que tengamos estabilidad en este club, y todo lo que va alrededor del equipo va muy bien, no tenemos mucho dinero para gastar en fichajes y todo lo que estamos haciendo es muy bueno, estamos desarrollando jugadores de La Masia, la atmósfera del equipo es muy buena, la afición nos apoya y hay una gran conexión, y se trata de estabilidad y creo que es lo bueno para este club en el futuro”.

El mercado de enero del FC Barcelona

Sobre el mercado de fichajes, dijo: “Por supuesto que estoy satisfecho con la plantilla, los jugadores lesionados volverán: Pedri está a mediados de su recuperación, Gavi también entrena más que antes y veremos qué pasa. También Andreas. Tengo un gran equipo, mucha calidad, pero también jugadores del filial y de la Masia que tienen calidad para jugar uno, dos o tres partidos. Tommy está haciendo un gran trabajo, Jofre también, y estoy muy contento con la calidad de La Masia y del Barça Atlètic”.

De Dro y su marcha al PSG, dijo Flick: “He cambiado de opinión. No quiero decir nada al respecto. Me encanta Dro, pero obviamente estoy decepcionado. Él también lo sabe, pero me encanta. Aquí hubiera tenido un gran futuro. Tomó una decisión diferente, que he de respetar, esto es fútbol”.