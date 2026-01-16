Tras el partidazo de Marrero, Matarazzo zanja el debate de la portería: "Seguirá siendo el número uno"

El técnico de la Real Sociedad confiesa estar muy contento con sus dos porteros, aunque el partido de Copa no cambia sus planes: "Estoy encantado con el rendimiento de Unai pero también estoy muy contento con Álex, no hay dudas de eso"

Las aguas bajan mucho más tranquilas por el río Urumea a su paso por San Sebastián desde la llegada de Pellegrino Matarazzo al banquillo de la Real Sociedad. Tres partidos con el estadounidense al frente del conjunto txuri urdin que han servido para sumar cuatro puntos de seis posibles y lograr una épica remontada en la Copa del Rey para confirmar su presencia en los cuartos de final del torneo por quinto año consecutivo.

Ya se empieza a notar la mano de 'Rino' y se ven mimbres con los que poder hacer todavía una temporada más que interesante, sobre todo para no mirar hacia abajo y quién sabe si incluso para soñar con algo más. En la Copa, eso sí, a falta de conocer el rival de cuartos el próximo lunes, las ilusiones están intactas y si no que se lo digan a Unai Marrero, eterno portero suplente de Álex Remiro en LaLiga y que tuvo su gran noche el pasado martes en la Copa.

Unai Marrero, héroe de la noche de Copa

El meta canterano lograba atajar dos penas máximas en la tanda de penaltis contra Osasuna convirtiéndose en el héroe de la noche, y levantando el debate sobre si merece más minutos o no, y ganándose los elogios del nuevo entrenador blanquiazul.

"Ha sido una gran noche para Marrero. Estoy muy feliz por todos los futbolistas que están jugando. Siempre hay impacto desde el banquillo, es importante. Solo de esta manera tendremos éxito, demostrando su nivel. Tenemos que continuar jugando así y seguir en esta forma. Ha sido un gran partido de Marrero y estoy contento con él", admitía Matarazzo.

¿Remiro o Marrero? Matarazzo aclara qué portero será titular en LaLiga

Como es lógico, en los últimos días no se ha hablado de otra cosa y el portero donostiarra ha sido una de las figuras más solicitadas, quien no ha dudado en apretar a Álex Remiro en cada oportunidad que ha tenido, aunque sabe que será complicado arrebatarle el puesto. "Remiro todos sabemos que es un porterazo. Yo trabajo día a día para estar preparado para jugar cuando se me necesite y eso ya no es cosa mía, es decisión del míster el portero que juega. Yo lo que tengo que hacer es levantarme todos los días para ir a Zubieta a trabajar con ilusión, como lo hago siempre, y luego el míster decide los que juegan", admitía en zona mixta el meta suplente.

Sin embargo, hoy mismo se ha encargado Pellegrino Matarazzo de zanjar cualquier debate en torno a la portería. "Estoy encantado con el rendimiento de Unai, hizo un partido fantástico, es muy emocional, e hizo grandes paradas, pero también estoy muy contento con Álex, seguirá siendo el número uno, y no queda dudas de eso", ha aclarado.