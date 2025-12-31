Beñat de Jesús, objetivo del Cádiz para la banda derecha en verano

El Cádiz CF sigue muy de cerca a Beñat de Jesús, lateral derecho del Barakaldo CF, como posible refuerzo para el próximo verano

El Cádiz CF mantiene un seguimiento estrecho de Beñat de Jesús, lateral derecho del Barakaldo CF, como posible refuerzo de cara al mercado de verano. El joven jugador vasco, de 23 años, ha llamado la atención en la Primera Federación gracias a su rendimiento sobresaliente en el grupo II, convirtiéndose en uno de los nombres más destacados de la competición.

Nacido en Larrabetzu y formado en la cantera de Lezama, Beñat ha pasado por todas las categorías del Athletic Club, desde cadete hasta el filial, antes de consolidarse en el Barakaldo. Su contrato con el conjunto vizcaíno se extiende hasta junio de 2026, lo que permite que el Cádiz valore su incorporación libre de ataduras a partir de la próxima temporada.

Rendimiento destacado y proyección internacional

Durante esta campaña, Beñat de Jesús ha vuelto a demostrar su calidad y regularidad en el Barakaldo CF, disputando numerosos encuentros como titular en la banda derecha. Su potencia física, recorrido constante por la banda y capacidad para integrarse tanto en defensa como en ataque le han convertido en un jugador muy vigilado, no solo en España, sino también en el extranjero, con clubes de Polonia y Portugal siguiendo su evolución.

Anteriormente, el lateral acumuló experiencia en el filial del Athletic con 12 partidos disputados, antes de incorporarse al Barakaldo, donde ha participado en 21 y 27 encuentros en las últimas campañas, contribuyendo al ascenso del equipo a Primera Federación y siendo un jugador clave bajo las órdenes de Imanol de la Sota.

Interés creciente en LaLiga y Segunda División

El periodista Ángel García, a través de su cuenta especializada Cazurreando, ha señalado que Beñat “podría ser una de las sorpresas del mercado de invierno”, refiriéndose al creciente interés que genera entre los clubes de Segunda División, como el CD Mirandés y el Burgos CF. Estos equipos valoran especialmente su capacidad de proyección ofensiva, resistencia física y polivalencia en la banda derecha.

En el Cádiz, los técnicos Garitano y Ferreira conocen bien sus características, habiendo seguido su trayectoria desde el pasado mercado invernal, cuando el club se quedó sin Maroan Sannadi tras su traspaso al Athletic por mediación del Deportivo Alavés.

Limitaciones para el mercado invernal

A pesar del interés del Cádiz, su incorporación durante este mes de enero se presenta complicada. El lateral posee una cláusula de 300.000 euros, y el Barakaldo no es un club vendedor, por lo que se descarta por ahora un movimiento inmediato. La opción más viable se abre de cara a junio, cuando Beñat termine su contrato y pueda negociar libremente con otros equipos.

Polivalencia y características del jugador

Beñat de Jesús destaca por su capacidad para actuar tanto como lateral defensivo como en posiciones más avanzadas, aportando desborde, centros precisos y regularidad durante los 90 minutos. Su rendimiento en la Primera Federación le ha permitido consolidarse como uno de los talentos jóvenes más prometedores del fútbol vasco, llamando la atención de clubes de distintas categorías y con proyección internacional.

El Cádiz confía en seguir de cerca su evolución durante los próximos meses para planificar una incorporación estratégica que fortalezca la banda derecha y aporte recorrido y equilibrio al equipo en la próxima temporada.