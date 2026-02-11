El premio extra por el que luchan Athletic y Real Sociedad en la Copa del Rey: un pellizco económico

Además del hito a nivel deportivo que supone plantarse en una nueva final, el doble derbi vasco del torneo del KO concederá al vencedor una ganancia tanto por pasar de ronda como por asegurarse un billete para la próxima Supercopa de España

Athletic Club y Real Sociedad dirimen este miércoles en San Mamés, a partir de las 21:00 horas, el primer asalto de las semifinales de la Copa del Rey. Ambos luchan por volver a estar el próximo mes de abril en La Cartuja, donde el conjunto donostiarra levantó el torneo en 2021, precisamente al superar en la final a un cuadro bilbaíno que al fin pudo volver a saborear el éxito en su competición fetiche en 2024 en ese mismo escenario.

Así llegan Athletic y Real Sociedad

Para los rojiblancos, la Copa del Rey se presenta como el asidero perfecto para mantener la ilusión en una temporada decepcionante. Eliminado de la Champions en la primera fase, el equipo dirigido por Ernesto Valverde ha pasado a estar más pendiente del descenso, a seis puntos de distancia tras el balsámico triunfo ante el Levante, que de luchar por Europa, su verdadero objetivo en LaLiga. Por ello, afronta esta eliminatoria consciente de que está ante la gran oportunidad de convertir en una campaña mediocre en histórica, pues el ganador se asegura además un pasaporte continental.

Por su parte, en el bando txuri urdin todo ha cambiado desde la llegada de Pellegrino Matarazzo al banquillo. Al igual que su rival, en Anoeta miraban a la zona baja en la breve etapa de Sergio Francisco. Pero el técnico estadounidense, invicto todavía, ha conseguido sumar 14 puntos de 18 posibles y ha vuelto a meter a los donostiarras en la pelea por la sexta plaza, de la cual está a solo tres puntos, además de superar dos heroicos cruces coperos ante Osasuna y Alavés.

Un jugoso billete, esta vez con destino a Qatar

Es mucho, por tanto, lo que hay en juego. También a nivel económico. No en vano, alcanzar la final de la Copa del Rey trae consigo el premio de disputar la Supercopa de España del próximo año, que no tendrá lugar en Arabia Saudí, siendo en esta ocasión Qatar el escenario más probable. El cambio de escenario no impedirá que el reparto económico siga siendo desigual y tachado de injusto por algunos de los participantes, como hizo el pasado mes de enero el presidente del Athletic, Jon Uriarte. Pero se trata en cualquier caso de un pellizco a tener en cuenta.

Entre 1,5 y 2,5 millones de euros

Las cuentas bailan en este sentido, pero la Real Sociedad ingresó en torno a 1,5 millones por su participación en la Supercopa en 2022, mientras que las ganancias del Athletic se elevaron a 1,8 millones el pasado año. Para esta última edición, por su parte, algunas informaciones apuntaban a un ingreso similar para el club rojiblanco (750.000 euros por disputar el torneo y 800.000 euros tras caer en semifinales). Pero otras fuentes indicaban que tras las negociaciones mantenidas por Uriarte con Rafael Louzán, presidente de la RFEF, dicho premio se elevó con un fijo mayor, hasta los 2,5 millones según la Cadena Cope.

Otros 400.000 euros por estar en La Cartuja

A ello, además, hay que sumar las ganancias propias de la Copa del Rey, en la que se divide una buena parte del pastel a partes iguales entre todos los equipos de Primera división (el resto de participantes se lleva menos), asegurándose unos 660.000 euros por tomar parte en el torneo. A partir de ahí, superar cada ronda lleva un premio extra siendo, suponiendo el pase a la final en torno a 400.000 euros más. Para el campeón, por su parte, se reservan 550.000 euros, repartiéndose también entre los finalistas y la RFEF los ingresos por la taquilla.