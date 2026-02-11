El CTA explica la decisión de Muñiz Ruiz de mostrar tarjeta roja a Matturro por la acción con Iñaki Williams

El defensa del Levante, cedido por el Genoa, fue expulsado en el encuentro del pasado sábado en San Mamés por un agarrón al delantero del Athletic Club, donde el colegiado del choque, además del VAR no tuvieron dudas en la tarjeta que mostrar

El Levante se fue derrotado en su visita al Athletic Club en San Mamés. Los de Luis Castro, que recortaron distancias en los últimos minutos del encuentro, se vieron perjudicados por la superioridad numérica durante más de 70 minutos. En este sentido, Alan Matturro fue expulsado en el minuto 17 por una acción de ataque del conjunto de Ernesto Valverde con Iñaki Williams como protagonista. De esta manera, Muñiz Ruiz, colegiado del encuentro, no dudó en mostrar tarjeta roja y expulsión directa al defensa de 21 años del cuadro granota.

Luis Castro, "orgulloso" de los jugadores del Levante pese a la inferioridad numérica

Luis Castro, entrenador del Levante, mostró su disconformidad, con el colectivo arbitral, en la rueda de prensa posterior a la derrota contra el Athletic Club. Pese a ello, el técnico portugués reconoció que la expulsión de Matturro en el minuto 17 fue determinante para la victoria de los de Ernesto Valverde: "Es claro que ha condicionado al equipo. Con uno menos es un partido diferente. En los tres minutos que hemos estado en igualdad por la lesión de Yuri hemos tenido un centro peligroso y un córner con remate de Iván. Una expulsión condiciona a todos los equipos. Tenemos que seguir trabajando. Con once contra diez hemos peleado por el resultado. Hemos peleado hasta el último minuto contra uno de los mejores equipos de España. Es un club muy grande y pelear aquí en inferioridad es para estar orgulloso de mis jugadores".

Por ello, el Levante firmó su segunda derrota del año, tras el 'pinchazo' ante el Real Madrid en el Bernabéu. De esta manera, el conjunto de Luis Castro se mantiene en la penúltima posición de la tabla de LaLiga EA Sports con 18 puntos, a cinco del Valencia, que marca el límite en la zona del descenso. Además, el propio Alan Matturro, tras la tarjeta roja vista en San Mamés frente al Athletic Club, será baja para recibir a los de Carlos Corberán este domingo en el Ciutat de Valencia, un choque que se antoja decisivo entre los dos equipos necesitados de puntos.

El CTA defiende la decisión de Muñiz Ruiz en San Mamés

De esta manera, el Comité Técnico de Árbitros ha querido valorar la actuación de Muñiz Ruiz en el Athletic Club - Levante del pasado sábado. El colegiado, tras caer Iñaki Williams cerca del área de Ryan por un agarrón de Matturro, no tuvo dudas en mostrarle tarjeta roja, lo que ha analizado de esta manera el CTA: "El agarrón persiste hasta que el jugador local cae en una posición en la que podría haber controlado el balón en una ocasión manifiesta de gol. Se considera DOGSO (Denying an Obvious Goal-Scoring Opportunity - Denegar una Oportunidad Obvia de Gol) cuando se impide una ocasión manifiesta de gol. valorando la distancia, la dirección del juego, la probabilidad de mantener el balón y el número de jugadores. EL CTA estima correcta la valoración del árbitro".

Matturro ha sufrido su primer revés en su etapa en el Levante. El jugador uruguayo, que llegó al conjunto de Luis Castro con problemas musculares, que no le pudieron hacer debutar hasta el mes de octubre, cuando se estrenó en el duelo de Copa del Rey ante el Orihuela. Desde entonces, el defensa, cedido por el Genoa, se ha ido poco a poco asentándose en una defensa como la del equipo granota donde destacan futbolistas como Dela, Toljan o Manu Sánchez. Además, el central ha sido expulsado por primera vez en su carrera, tras su paso por el club italiano en la Serie A, además del Defensor Sporting de Uruguay.