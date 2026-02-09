La alarma con Arriaga en el Levante no termina de apagarse

El conjunto granota deberá seguir un riguroso protocolo con el jugador hondureño tras el golpe que sufrió en San Mamés

Kervin Arriaga fue, por desgracia, protagonista en esta última jornada en LaLiga EA Sports que concluye hoy. El futbolista del Levante recibió un tremendo golpe en su cabeza tras un choque con Unai Simón, portero del Athletic, que dejó mudo a todo San Mamés.

Eran ya los últimos compases del partido y, en cuanto fue atendido, le sacaron en camilla y le trasladaron de urgencias al hospital, si bien luego recibiría el alta médica para que retornase a Valencia con el resto de sus compañeros tras comprobar que todo estaba en su sitio tras las primeras pruebas médicas pertinentes.

Sin embargo, el parte médico que ha transmitido el club de manera extraoficial ha sido claro: seguirán con el hondureño el protocolo al dedillo. Fuentes del club levantinista han explicado que el jugador no se ha entrenado con sus compañeros este lunes y que, en función de sus sensaciones y la valoración del cuerpo médico, podrá incorporarse al trabajo colectivo en los próximos días.

Curiosamente, Arriaga seguirá el mismo Protocolo de Retorno Gradual establecido por FIFA que cumplió su compañero Matías Moreno la semana pasada, ya que el defensa argentino también sufrió una conmoción hace dos jornadas, en el duelo ante el Atlético de Madrid, y no pudo jugar en Bilbao por precaución.

Arriaga debe ir gradualmente aumentando la exigencia física y los posibles impactos con la cabeza y, según avance en la semana, podrá realizar parte del entrenamiento con el resto de compañeros y, si no hay ningún contratiempo, podría jugar el domingo ante el Valencia el derbi.

Cabe recordar que el hondureño entró al campo en el descanso del partido, cuando el Levante perdía por 2-0 en San Mamés, en sustitución de su compañero Carlos Álvarez. Y cuando se marchó del campo, su equipo perdía por 3-2. Fue salir él y el cuadro vasco sentenciar un encuentro que no pudieron amarrar hasta entonces pese a que desde el minuto 17 se encontraron en superioridad numérica por la expulsión de Alan Matturro.

El Levante y su ampliación de capital

El Levante celebrará este martes en el estadio Ciutat de València la junta general ordinaria de accionistas en la que someterá a votación el resultado del ejercicio económico de la pasada temporada, el presupuesto de gastos e ingresos de la presente y, entre otros puntos del orden del día, propondrá una ampliación de capital de 8,2 millones de euros.

A la ampliación no podría optar el consejero delegado y máximo accionistas del club, Pepe Danvila, que posee aproximadamente el 70% de los títulos, y cada accionista con derecho a participar podría suscribir y adquirir un número de acciones nuevas igual al número de acciones de las que ya sea titular.

El club valenciano, según los datos facilitados a través de su sitio web oficial a los accionistas, presentará a examen unas pérdidas de 14,1 millones de euros correspondientes al ejercicio 2024-25. El Levante cifra actualmente su deuda en 160 millones de euros, a fecha del 30 de junio de 2025, lo que supone casi veinte millones más que en 2024.

entre otras razones y según el director financiero granota Carlos Ausell, por las nuevas financiaciones recibidas por la entidad durante el curso económico 24-25, el incremento de la deuda con dos entidades bancarias por los intereses financieros generados y por las distintas contingencias que mantiene el club con las administraciones públicas.

Además, la junta votará el presupuesto para la temporada 2025-26, en el que el Levante ha previsto un ingreso de unos 13 millones de euros por el traspaso de jugadores antes del próximo 30 de junio. Con esta cifra y unos 44 millones procedentes de los derechos de televisión, el Levante estima unos beneficios de 18 millones para el cierre del ejercicio económico 2025-26.